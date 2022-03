Dybala divorzia dalla Juve e a fine stagione lascerà il club: Inter in pista e la Juve pensa a Zaniolo

Paulo Dybala non rinnova il contratto con la Juve e divorzia dal club bianconero che pensa di sostituirlo con Nicolò Zaniolo della Roma. Inter in prima fila per acquistare Dybala

Paulo Dybala divorzia dalla Juve. L’incontro di tra il campione bianconero e la società bianconera è andato male e di conseguenza Dybala non rinnoverà il contratto e a fine stagione, salvo sorprese all’ultimo momento, se ne andrà a parametro zero: Inter, Milan, Atletico Madrid, Barcellona, Psg e qualche club inglese stanno già sondando il terreno per ingaggiare il fuoriclasse argentino.

L’addio di Dybala e i troppi infortuni

Che i rapporti tra la Juve e Dybala stessero pericolosamente finendo con un divorzio si era intuito da tempo, sia per le alte richieste del giocatore – che faceva leva su un precedente accordo di massima con il club a 10 milioni euro netti all’anno, di cui 8 fissi e 2 con bonus – sia per le sue incerte condizioni di salute che quest’anno l’hanno tenuto spesso lontano dal campo, soprattutto negli incontri cruciali, come l’ultimo in Champions con il Villareal. La Juve non ha intenzione di in vestire tanti soldi su un giocatore, che pur essendo molto amato dalla tifoseria e avendo una classe cristallina, non è purtroppo più in grado di fare la differenza e di guidare la squadra come si immaginava fino all’inizio della stagione.

L’incontro di stamattina alla Continassa tra il club, che era rappresentato dal vicepresidente Pavel Nedved, e il giocatore, che era rappresentato dal suo procuratore argentino Jorge Antun, si è risolto in una fumata nera, perché la società bianconera ha comunicato di non essere disponibile a investire tanti soldi su un giocatore che, è sì un campione, ma gode purtroppo di una salute incerta per via dei continui problemi muscolari.

Dybala divorzia dalla Juve: il club bianconero accelera su Zaniolo

Sicuramente Dybala non resterà disoccupato e le squadre che vorrebbero tesserarlo a fine stagione, anche in virtù del fatto che si libererà dalla Juve a parametro zero, sono molte ma in prima fila c’è l’Inter, il cui amministratore delegato, Beppe Marotta, è un fan di Dybala avendola conosciuto molto bene alla Juve.

A sua volta la Juve non resterà a guardare e il suo primo obiettivo è quello di sostituire Dybala con Nicolò Zaniolo, che non a caso Mourinho non ha schierato ieri nel derby con la Lazio e che la società giallorossa aveva qualche mese ammesso di non essere sicura di poter trattenere.

Insomma, anche quest’anno si annuncia un altro calciomercato scintillante con Inter e Juve grandi protagoniste. Staremo a vedere.