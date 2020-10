Donne e innovazione, Unicredit per le startup in Israele

Unicredit chiama a raccolta 20 imprenditrici in un bootcamp a Tel Aviv che illustreranno ad un pubblico di corporate e investitori i propri progetti imprenditoriali

Un bootcamp a Tel Aviv dedicato alle donne e all’innovazione nel paese che è diventato leader al mondo per le nuove startup. Lo ha organizzato Unicredit ed è dedicato a “20 imprenditrici – spiega una nota dell’istituto di credito – che hanno preso parte in questi anni ad UniCredit Star Lab, la piattaforma di business della banca dedicata alle startup innovative, e si articola in una sessione di incontri, in programma il 2-5 novembre da remoto, con i principali attori e talenti dell’ecosistema dell’innovazione israeliana. Verranno così approfondite le dinamiche che hanno portato Israele al primo posto mondiale per numero di società innovative pro-capite e per la creazione di brevetti, con un mercato delle start up estremamente vivace e in grado di attrarre capitali (nel solo 2019 le start-up e le società hi-tech israeliane hanno registrato oltre 500 deal di investimento, raccogliendo 8.3 miliardi di dollari, in crescita del 30% rispetto al 2018)”.

Il programma è dedicato alle molteplici scale-up e start-up a “trazione femminile”, operanti nei settori Clean Tech, Life Science, Digital e Innovative Made in Italy, che sono state accompagnate dalla banca in questi anni con il programma UniCredit Start Lab.L’iniziativa consentirà alle innovatrici di presentare i propri progetti imprenditoriali ad un pubblico di corporate e investitori Israeliani durante la pitch night di chiusura.

“L’ iniziativa UniCredit Bootcamp Tel Aviv – afferma Francesco Giordano, Co-CEO of Commercial Banking Western Europe di UniCredit – unisce due tematiche di rilevanza strategica per UniCredit. Da un lato le pari opportunità, diversità e l’inclusione, valori chiave su cui il nostro Gruppo sta lavorando con azioni mirate. Dall’altra parte l’innovazione, tra i più efficaci vettori di crescita per l’economia e le società e un pilastro delle azioni di UniCredit”.