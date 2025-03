Donatella Versace lascia la direzione creativa della maison: “Brand nel mio dna e nel mio cuore”. Al suo posto Dario Vitale

Donatella Versace lascia la direzione creativa dopo oltre 28 anni, passando il testimone a Dario Vitale dal 1° aprile 2025. Resterà in Versace come chief brand ambassador: “Portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni è stato il più grande onore della mia vita”

Donatella Versace, storica direttrice creativa della maison fondata dal fratello Gianni, ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo di chief creative officer del brand, una posizione che aveva ricoperto dal 1997. La notizia è stata ufficializzata da Capri Holdings, il conglomerato globale che dal 2019 possiede Versace, oltre a controllare i marchi Michael Kors e Jimmy Choo. Al suo posto arriva Dario Vitale che ricoprirà il ruolo a partire dal 1° aprile 2025 mentre Donatella Versace assumerà la nuova posizione di chief brand ambassador, dove continuerà a promuovere e sostenere il marchio a livello mondiale, concentrandosi anche su iniziative filantropiche e benefiche.

Donatella Versace: “Un onore portare avanti l’eredità di Gianni”

“Sostenere la nuova generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e sono curiosa di vedere Versace attraverso occhi nuovi“, ha dichiarato la stilista, esprimendo la sua gratitudine verso il team di design e tutti i dipendenti con cui ha collaborato nel corso dei decenni. “Portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni è stato il più grande onore della mia vita“, ha aggiunto, “e continuerò a essere la più appassionata sostenitrice di Versace. Versace è nel mio dna e sempre nel mio cuore”.

Dal 1° aprile 2025 inizia l’era Vitale

A partire dal 1° aprile 2025, Dario Vitale prenderà il timone creativo della maison. Proveniente da Miu Miu (del gruppo Prada), dove ha ricoperto il ruolo di design and image director, Vitale vanta una vasta esperienza nel settore della moda e ha già dimostrato il suo talento nel gestire l’immagine e il design di uno dei brand più prestigiosi del gruppo Prada. “Sono davvero onorato di unirmi a Versace come chief creative officer”, ha dichiarato Vitale, “la maison ha un patrimonio unico che ha segnato la storia della moda, e sono grato a Donatella per la sua fiducia in me. È un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace con la mia visione e la mia dedizione”.

“Gli annunci di oggi facevano parte di un ponderato piano di successione per Versace. Dal 1997, Donatella ha guidato la visione creativa della Maison Versace e ha svolto un ruolo fondamentale nel successo globale dell’azienda. Donatella assumerà il ruolo di Chief Brand Ambassador e continuerà a sostenere il marchio Versace e i suoi valori” ha spiegato John D. Idol, Presidente e Amministratore delegato di Capri Holdings.

Questa passaggio di consegne avviene in un momento cruciale per il futuro della maison, con le voci sempre più insistenti di un’acquisizione del brand da parte del gruppo Prada per una cifra stimata intorno a 1,5 miliardi di euro.

“Donatella ha ancorato Versace ben oltre un marchio o una compagnia, rendendolo un simbolo universale di creatività senza compromessi. Lavorare al suo fianco è stato un privilegio. Dario Vitale, con la sua rara capacità di comprendere il potenziale di crescita di Versace, rappresenta la scelta ideale per questo nuovo capitolo della nostra storia” ha commentato Emmanuel Gintzburger, ceo di Versace.