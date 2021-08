Dollaro super, cadono oro e petrolio, tapering Fed in vista

La settimana finanziaria si apre con un brusco calo dell’oro e il parallelo rafforzamento del dollaro – Il tapering della Fed si avvicina: forse già a settembre

Un brusco calo dell’oro e il parallelo rafforzamento del dollaro segnano l’avvio della settimana finanziaria. Entrambi i fenomeni sono la logica conseguenza della forte crescita degli occupati Usa (943 mila posti di lavoro in più a luglio) annunciata venerdì sera. Di fronte a questi numeri, è l’opinione generale, è scontato che la Fed proceda al “tapering” (cioè la riduzione degli acquisti di titoli sul mercato), probabilmente già a settembre. Di qui la risposta dei mercati che, stanotte, hanno bersagliato i beni rifugio, a partire dall’oro, precipitato a 1.739 dollari l’oncia, e dall’argento, ai minimi da novembre. L’euro-dollaro è in prossimità dei minimi di periodo a 1,175.

INFLAZIONE CINESE ALL’1,1%, GOLDMAN PREVEDE IL PIL ALL’8,3%

Tengono meglio i mercati azionari, anche perché oggi sono chiuse due piazze del calibro di Tokyo e Singapore. La sensazione è che la mini-stretta da parte delle autorità monetarie possa essere compensata dagli ottimi profitti in arrivo dalle trimestrali.

L’indice CSI 300 di Shanghai e Shenzen, dopo l’iniziale ribasso, guadagna l’1,3%.

Sul fronte macro si segnala l’inflazione salita dell’1,1% su base tendenziale, contro il +0,8% stimato dal consensus. I prezzi alla produzione, comunicati stanotte dall’Ufficio di Statistica, segnalano un rincaro del 9%, più del previsto, legato anche alle difficoltà create dai colli di bottiglia: in servizio Tv, scrive Bloomberg, ha ammonito che il governo non tollererà speculazioni nelle forniture di chip.

Un report di Goldman Sachs taglia la stima sul Pil della Cina nel 2021 a +8,3%, da +8,6% a causa della variante Delta.

BYTEDANCE CI RIPROVA: TIK TOK IN BORSA NEL 2022

L’Hang Seng di Hong Kong è in rialzo dello 0,9%. Il Financial Times ha scritto che Bytedance ha ripreso in mano il progetto di quotazione su questo listino. La società dell’app TikTok punterebbe a chiudere l’Ipo intorno ai primi mesi del 2022.La stretta di Pechino sulle società tech ha provocato perdite per 87 miliardi di dollari.

In lieve ribasso il Kospi coreano alla vigilia degli annunci di Samsung. Mercoledì il colosso di Seul dovrebbe annunciare il raglio dei prezzi degli smartphone, compreso l’ultimo modello pieghevole.

FUTURE USA CONTRASTATI. OGGI I CONTI BIONTECH

Contrastati i futures di Wall Street. Anthony Fauci ha detto di aspettarsi entro la fine del mese la piena approvazione da parte delle autorità sanitarie dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson: ad oggi, la FDA ha dato un via libera d’emergenza. Oggi uscirà la trimestrale di Biontech, la società tedesca che condivide con Pfizer il vaccino m-Rna anti Covid -19.

PETROLIO DEBOLE. RADDOPPIANO GLI UTILI ARAMCO

I ragionamenti legati alla diffusione del virus, nella sua variante più contagiosa, stanno deprimendo il petrolio: il WTI è in calo dell’1,5% a 67 dollari il barile.

Il gigante petrolifero Saudi Aramco ha annunciato che il suo utile netto nella prima metà di quest’anno è aumentato del 103% rispetto allo stesso periodo del 2020. Il profitto nel secondo trimestre ha raggiunto i 25,5 miliardi di dollari, contro i 6,6 miliardi del 2020

I DARI MACRO: INFLAZIONE USA E ZEW TEDESCO

Riflettori puntati in settimana sull’inflazione Usa, l’ultimo tassello prima delle decisioni della Fed. Mercoledì i dati in uscita dal dipartimento da Washington dovrebbero, secondo le previsioni, rilevare un rallentamento nella corsa dei prezzi (visti in ascesa dello 0,5% contro lo 0,9% di giugno).

Sul fronte politico, settimana decisiva per lo sblocco del piano infrastrutture promosso del presidente Biden.

In Europa la notizia più attesa riguarda l‘indice tedesco Zew. Secondo i più pessimisti, vedi gli analisti di Oxford Economics, l’indice che misura la fiducia delle imprese potrebbe scendere sotto i 50 punti. Pesano i disagi nelle forniture alle imprese con ricadute specie nell’auto. In arrivo anche i dati della bilancia commerciale d’oltre Reno.

Anche il Regno Unito, dopo Eurolandia, si appresta ad aggiornare i dati sul Pil. Le previsioni parlano di +4,8%, un aumento rilevante ma inferiore a quello italiano. Continua a valere la regola dell’estate sportiva: “Oh not Italy again!”.

ARRIVANO I FONDI UE PER IL PNRR

Oggi nelle casse del Tesoro dell’Italia arriverà la prima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Un bonifico da Bruxelles di 25 miliardi sui 191,5 previsti entro il 2026 che finirà in un doppio conto di tesoreria del ministero dell’Economia. Di lì prenderà la via di enti locali e ministeri che dovranno tradurlo in progetti e investimenti: 105 in soli 5 mesi.

ASTA BOT PER 7 MILIARDI, OGGI I CONTI DI FALCK

Continua la discesa dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, per la gioia del Tesoro. Mercoledì 11 agosto andranno in asta 7 miliardi di euro di Bot a 12 mesi. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, precisando che “in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa” non verrà offerto il Bot trimestrale.

Il calendario di Piazza Affari prevede oggi la semestrale di Falck Renewables, seguita dalla conference call con gli analisti. Da seguire l’andamento dei titoli bancari: Mps, dopo l’avvio di una nuova inchiesta promossa dalla procura di Milano; pm e Bper dopo i forti rialzi a due cifre della seduta di venerdì.

A WALL STREET VA IN SCENA WALT DISNEY

A Wall Street sotto esame la ricca trimestrale di Berkshire Hathaway. In settimana attenzione a Amc, uno dei titoli più seguiti dai day traders, e ai conti di Coinbase, la piattaforma quotata per la compravendita dei Bitcoin. Attenzione anche ai conti di Walt Disney, un termometro sensibile agli effetti della variante Delta sui consumi.

Attenzione anche alla presentazione dei programmi di Ford, che arriva dopo le nuove regole dettate dalla Casa Bianca sull’auto; nel 2030 almeno metà del fatturato dovrà provenire dall’elettrico.

Intanto Foxconn, il colosso di Taiwan che produce l’iPhone, riunirà gli analisti per illustrare i progressi della sua auto elettrica.