Dividendo Enel 2022: il 18 luglio lo stacco cedola, quasi 2 miliardi agli azionisti. Ecco tutte le informazioni

La stagione italiana delle cedole si conclude con Enel che lunedì 18 luglio staccherà la cedola mettendo nelle tasche degli azionisti 1,93 miliardi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Arriva il dividendo Enel 2022. Come ogni anno, la stagione delle cedole in Italia si conclude con il dividendo del colosso guidato da Francesco Starace che erogherà ai suoi azionisti quasi 2 miliardi di euro. Una piccola soddisfazione per gli investitori alle prese con le forti tensioni di Borsa che da inizio 2022 hanno portato il FtseMib a cedere oltre il 23 per cento del suo valore.

Nonostante le difficoltà però, quest’anno la stagione dei dividendi è stata più che generosa. Secondo i calcoli di Janus Henderson, infatti, ​​dopo un primo trimestre da record, nel 2022 la crescita dei dividendi Italia si aggirerà tra l’8 e il 9%, con un aumento leggermente superiore al 5-6% previsto a livello globale.

Ma quando e quanto paga la società energetica? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul dividendo Enel 2022.

Quando stacca il Dividendo Enel 2022: date stacco e pagamento

In base a quanto stabilito dalla società, il dividendo Enel sarà staccato lunedì 18 luglio, mentre il pagamento è stato fissato due giorni dopo, mercoledì 20 luglio.

L’importo del dividendo Enel 2022

Lo scorso 19 maggio, l’assemblea degli azionisti di Enel ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberato il pagamento di un dividendo complessivo pari a 38 centesimi per azione. L’acconto di 19 centesimi è già stato pagato a gennaio. Dunque, il 18 luglio Enel staccherà un saldo di 19 centesimi per azione, mettendo nelle tasche dei suoi azionisti 1,93 miliardi di euro.

Il monte dividendi risulta è pari a circa 3,86 miliardi di euro, in linea con la politica dei dividendi per l’esercizio 2021 annunciata al mercato. Da considerare inoltre che, rispetto allo scorso anno, la cedola è salita del 6,1%, da 0,358 a 0,38 euro per azione.

Dividendo Enel 2022: a quanto ammonta il rendimento?

Quando si parla di dividendi, non conta solo l’importo unitario della cedola, ma anche il rendimento. Ebbene, rapportando l’importo del saldo al prezzo dell’azione Enel di venerdì 15 luglio 2022 (4,9465 euro), il rendimento del saldo è pari al 3,841%. A livello complessivo (acconto + saldo), invece, il dividend yield di Enel arriva al 7,68%, uno dei più alti tra le blue chip.

Dividendo Enel 2023: le previsioni

In base alla politica dei dividendi attualmente stabilita dalla società, la cedola 2023 di Enel dovrebbe continuare a salire. Nel dettaglio, il prossimo anno (ma sugli utili del 2022) la società pagherà un dividendo pari a 40 centesimi per azione.