Dividendi 24 maggio, rendimenti e cedole del Ftse Mib: è dividend day

Lunedì 24 maggio a Piazza Affari sarà il dividend day – In arrivo le cedole di 18 colossi del Ftse Mib – Ecco gli importi, i rendimenti più elevati, le date di pagamento e tutte le informazioni da conoscere per prepararsi alle cedole

I dividendi del 24 maggio stanno per arrivare. Lunedì a Piazza Affari sarà il dividend-day. Il giorno più atteso dell’anno per gli azionisti che finalmente vedranno remunerata la propria fatica, la propria fedeltà e il proprio investimento. Saranno 18 le società del Ftse Mib che staccheranno la cedola lunedì, tra le quali anche alcuni pezzi da novanta del settore bancario come Intesa Sanpaolo e colossi del calibro di Generali ed Eni.

Secondo i calcoli di Intermonte Sim, lunedì 24 maggio saranno distribuiti dividendi per 5 miliardi di euro complessivi, una cifra che si aggiunge ai 2,8 miliardi già erogati ad aprile. E non è finita qui, dato che entro fine anno, grazie al pagamento delle cedole valide sugli utili del 2019 (bloccate a causa della crisi), ma anche a un anticipo sui profitti maturati nel 2021, si potrebbe arrivare a un totale di 17,3 miliardi di euro, con rendimenti medi del 3,5%. Rispetto allo scorso anno, quando le difficoltà economiche innescate dall’esplosione della pandemia hanno messo a dura prova le quotate, sul piatto ci saranno 4,3 miliardi in più.

DIVIDENDI 24 MAGGIO: LE CEDOLE PIÙ ELEVATE

In riferimento all’entità del dividendo, quest’anno a spiccare sul Ftse Mib è il dividendo di Generali che, insieme a Banca Generali (3,3 euro per azione in due tranche), nel 2021 eroga il dividendo più alto (ma occhio a Intesa, ne parleremo a breve). Il 24 maggio la società guidata da Philippe Donnet distribuirà ai soci 1,01 euro per azione, cui ad ottobre si aggiungeranno ulteriori 46 centesimi. In totale, sugli utili maturati nel 2020, Generali distribuirà una cedola di 1,47 euro per azione.

Tra le società più generose, come da tradizione, c’è anche Azimut, che però rispetto agli anni pre-Covid ha ridotto l’entità del dividendo. Gli azionisti dovranno “accontentarsi” di 1 euro per ogni titolo detenuto. Stessa cifra anche per Diasorin, mentre Recordati ha fissato un ammontare di 1,05 euro per azione (0,5 euro già pagati in acconto nel novembre del 2020).

DIVIDENDI 24 MAGGIO: I RENDIMENTI PIÙ ALTI DEL FTSE MIB

Il rendimento più alto tra le 18 società quotate sul Ftse Mib che staccheranno la cedola il 24 maggio sarà quello di Generali che, secondo i calcoli aggiornati al 14 maggio, garantirà ai propri azionisti uno yield del 5,73% sull’acconto di 1,01 euro per azione. Segue a ruota un altro gruppo assicurativo: Unipol, con un rendimento del 5,71% su una cedola pari a 28 centesimi per azione.

Sopra il 5% troviamo anche Italgas (al 5,02% per la precisione). Rendimenti ricchi anche per Azimut (yield del 4,77% su una cedola di 1 euro) e A2a (4,68% su un dividendo di 0,08 euro per azione).

DIVIDENDI 2021: INTESA E LE ALTRE BANCHE

Sulle banche occorre fare una premessa. Dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla Banca Centrale Europea, quest’anno gli istituti bancari possono tornare a staccare la cedola, ma devono comunque rispettare paletti stringenti. Nel dettaglio, l’Eurotower ha raccomandato di distribuire dividendi fino a un massimo del 15% degli utili cumulati tra il 2019 e il 2020. Inoltre non potrà essere superata la soglia dei 20 punti base di capitale Cet1.

Sulla base di queste indicazioni Intesa Sanpaolo il 24 maggio distribuirà una cedola di 0,0357 euro, il massimo consentito dalla Bce, per un importo complessivo di 693,67 milioni di euro. Rapportando l’importo unitario al prezzo di riferimento del titolo registrato lo scorso 14 maggio si ottiene un rendimento dell’1,49%.

Per la banca guidata da Carlo Messina però il meglio deve ancora venire. Intesa prevede infatti una distribuzione cash da riserve per 10 centesimi per azione, con un rendimento del 5% a valere sugli utili 2020. Si dovrebbe inoltre aggiungere, stavolta sugli utili 2021, un’ulteriore cedola con un pay-out pari al 70% dell’utile netto. Una parte di questa cedola sarà distribuita entro la fine del 2021 sotto forma di acconto. Sommando i vari pagamenti dunque, Intesa Sanpaolo diventa di diritto la regina dei dividendi del 2021.

CONSIGLI PRATICI

Agli azionisti impazienti di godersi cedole e rendimenti, ricordiamo che per ricevere il dividendo occorre mantenere il titolo della società in portafoglio fino alla chiusura delle Borse dell’ultimo giorno lavorativo precedente allo stacco. Per il dividend day del 24 maggio, i titoli vanno tenuti fino alla chiusura di venerdì 21 maggio.

DIVIDENDI 24 MAGGIO: TUTTE LE INFORMAZIONI

Di seguito una tabella che riepiloga le società del Ftse Mib che staccano la cedola il 24 maggio, l’importo del dividendo, le date di stacco e pagamento e i rendimenti garantiti da ogni quotata.