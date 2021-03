Dividendi 2021 Ftse Mib: ecco importi e date. Si parte con Stellantis

Sarà Stellantis ad aprire la stagione dei dividendi 2021 con lo stacco della cedola Faurecia, ma la stagione entrerà nel vivo tra aprile e maggio e si chiuderà addirittura a luglio. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su importi e date stabiliti dalle società del Ftse Mib

Sarà Stellantis a inaugurare ufficialmente la stagione dei dividendi 2021. Dopo un 2020 travagliato che ha visto le principali società quotate – banche e assicurazioni in primis – ridurre o addirittura bloccare la distribuzione di cedole per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia, nel 2021 gli analisti si attendono un rialzo delle cedole e dei rendimenti, anche se le vette toccate nell’era pre Covid rimarranno ancora lontane.

Per quanto riguarda l’Italia, lo scorso anno, le società quotate hanno staccato cedole per un valore complessivo di 13,8 miliardi, oltre 7 miliardi in meno rispetto ai 20,5 miliardi distribuiti nel 2019. Per il 2021, Intermonte si aspetta invece un rialzo, con un importo totale che sfiorerà i 15,9 miliardi di euro.

STAGIONE DEI DIVIDENDI 2021: LE DATE

Dopo i dividendi di Stellantis e di altre due società più piccole, previsti per marzo e di cui parleremo a breve, la carica delle cedole arriverà tra aprile e maggio. Due le date da segnare in rosso sul calendario: lunedì 19 aprile e lunedì 24 maggio. Sarà in questi due giorni infatti che saranno posti in distribuzione quasi tutti i dividendi delle società quotate sul Ftse Mib. A chiudere la stagione, almeno secondo le indicazioni fornite fino ad oggi, sarà invece Enel, che lunedì 19 luglio staccherà il saldo del dividendo 2021 (pagamento il 21 luglio). L’acconto è già stato versato lo scorso 18 gennaio.

DIVIDENDI 2021: SI PARTE CON STELLANTIS

Lunedì 8 marzo l’assemblea straordinaria di Stellantis ha dato il via libera alla distribuzione di un massimo di 54,29 milioni di azioni ordinarie di Faurecia e di 308 milioni di euro che sono i proventi ricevuti da Peugeot per la vendita di azioni di Faurecia a ottobre 2020. Il 15 marzo, i titolari di azioni ordinarie Stellantis riceveranno 0,017029 azioni ordinarie di Faurecia e 0,096677 euro per ciascuna azione ordinaria di Stellantis detenuta. In precedenza il cda della società aveva approvato la distribuzione di un dividendo ordinario da 1 miliardo di euro, una cedola che era prevista dall’Amendment al Combination Agreement di settembre 2020 e che sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea il 15 aprile prossimo. Se, come probabile, l’assemblea approverà la proposta, il 19 aprile Stellantis staccherà una cedola pari a 32 centesimi per azione, con pagamento previsto per il 28 aprile.

Fuori dal Ftse Mib, a erogare il dividendo nel mese di marzo saranno:

Banca Farmactoring : 0,018935 euro il 29 marzo;

: 0,018935 euro il 29 marzo; BB Biotech: 3,6 franchi svizzeri il 22 marzo 2021.

I DUBBI SU BANCHE E ASSICURAZIONI

Anche quest’anno gli occhi degli investitori sono rivolti verso le banche che nel 2020 non hanno distribuito dividendi su richiesta della Banca Centrale Europea. Quest’anno, in base agli accordi raggiunti in sede europea le banche più solide e con una migliore qualità degli attivi potranno tornare a erogare parte degli utili, ma seguendo determinate regole. La Bce ha infatti chiesto agli istituti di credito “estrema prudenza”, suggerendo di limitare la cedola al 15% degli utili cumulati 2019-2020 e di non superare i 20 punti base di capitale Cet1. A settembre 2021, caduti i limiti imposti dalla vigilanza europea, potrebbe arrivare il resto. Facendo un esempio pratico: Intesa Sanpaolo ha deciso di distribuire 3,57 centesimi di euro per azione, il massimo consentito dalle regole Bce, per un importo complessivo di 693,67 milioni di euro. L’istituto guidato da Carlo Messina, dopo l’ok dell’Eurotower, prevede inoltre una distribuzione cash da riserve per 10 centesimi per azione a valere sugli utili 2020. Si dovrebbe infine aggiungere, stavolta sugli utili 2021, un’ulteriore cedola con un pay-out pari al 70% dell’utile netto. Una parte di questa cedola sarà distribuita già quest’anno sotto forma di acconto.

Attenzione anche alle assicurazioni che, dopo i limiti stabiliti dall’Ivass in Italia e dall’Eiopa in Europa dovrebbero tornare a distribuire Le Autorità, per quest’anno, non hanno imposto alcuno stop, ma hanno comunque consigliato “cautela e prudenza”.

DIVIDENDI 2021: LE CEDOLE GIÀ NOTE

DI seguito vi proponiamo una tabella realizzata da FIRSTonline contenente i nomi delle società del Ftse Mib che hanno già reso noti l’importo del dividendo e le date di stacco e pagamento delle cedole. Le società non presenti comunicheranno le informazioni sui dividendi nel corso delle prossime settimane.