Disney-Fox, nasce il colosso: acquisizione da 71 miliardi

Con qualche mese di ritardo, 21st Century Fox dà l’annuncio ufficiale: passerà a Disney per 71 miliardi di dollari – Al Gruppo di Topolino approda un parco intellettuale enorme che va dai canali Fox a X Men e ai Simpson.

Quello che da molti viene considerato come “l’affare del secolo” si è concluso. Disney mette ufficialmente le mani su 21st Century Fox. L’accordo era ormai atteso da mesi, ma nella notte tra martedì e mercoledì è proprio l’ex società di Rupert Murdoch a dare l’annuncio ufficiale dell’operazione.

DISNEY AND 21ST CENTURY FOX ANNOUNCE PER SHARE VALUE IN CONNECTION WITH $71 BILLION ACQUISITION: https://t.co/gvY4LLiSNN — 21st Century Fox (@21CF) 19 marzo 2019

Alla fine, il colosso Usa è riuscito ad accaparrarsi i canali Fox per 71 miliardi di dollari, 62 miliardi di euro. Passa a Disney un parco di proprietà intellettuali sterminato che comprende, tra le altre cose, Fox, i canali FX e National Geographic, la televisione indiana Star India, le partecipazioni di Fox in Hulu. Dal punto di vista cinematografico, diventano di proprietà di Topolino anche gli ultimi supereroi Marvel i cui diritti erano ancora nelle mani della fox. Qualche esempio? X-Men, i Fantastici Quattro e Deadpool.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 marzo 2019

Non solo, da oggi anche i Simpson diventeranno personaggi Disney.

.@TheSimpsons Thank you Fox and welcome Disney! pic.twitter.com/01uPrPsf7r — Al Jean (@AlJean) 19 marzo 2019

Rimangono esclusi dall’accordo invece i canali di notizie e di sport di proprietà di Fox che confluiranno in Fox Corporation.

Dal punto di vista finanziario la 21st Century Fox, ha annunciato di aver completato la distribuzione di tutte le azioni emesse e in circolazione di Fox Corporation agli azionisti di 21st Century Fox (oltre ai titolari delle azioni detenute dalle controllate di 21CF) su base proporzionale.

Nascono dunque due società autonome, entrambe quotate in Borsa. Le azioni ordinarie FOX di Classe A e quelle ordinarie FOX di Classe B sono ora quotate sul Nasdaq rispettivamente sotto i simboli “FOXA” e “FOX”. Le azioni ordinarie di Classe A della 21CF e le azioni ordinarie di Classe B 21CF, che erano state precedentemente quotate al Nasdaq rispettivamente con i simboli “FOXA” e “FOX”, sono ora quotate al Nasdaq rispettivamente con i simboli “TFCFA” e “TFCF”.