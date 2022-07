Dior chiede a Valentino risarcimento di 100mila euro per la sfilata in piazza di Spagna: ecco cosa sta succedendo

Lo rivela la rivista WWD. Secondo Dior, la sfilata avrebbe ostacolato l’ingresso dei clienti nella sua boutique. Se Valentino non paga la questione finirà in tribunale

Dior e Valentino rischiano di finire in tribunale. Lo rivela la rivista di moda WWD, punto di riferimento mondiale per gli appassionati della moda, secondo cui il colosso francese di proprietà di Bernard Arnault (Lvmh) avrebbe chiesto a Valentino, che dal 2012 è controllata dal fondo del Qatar Mayhoola, un risarcimento di 100mila euro.

Cosa sta succedendo tra Dior e Valentino?

Perché? A causa della sfilata realizzata da Valentino in piazza di Spagna venerdì scorso. WWD racconta infatti di aver visionato la richiesta di Dior, secondo cui proprio a causa dell’evento il negozio Dior situato proprio all’angolo tra piazza di Spagna e via dei Condotti sarebbe stato ostacolato nella sua attività. Già dalle prime ore del pomeriggio, infatti, i clienti avrebbero avuto difficoltà ad entrare nella boutique, nonostante Valentino avesse avvertito la concorrenza e assicurato che avrebbe garantito il regolare passaggio pedonale verso i negozi. Così però non sarebbe stato.

Da qui la richiesta di risarcimento di 100mila euro per compensare le presunte perdite. Se Valentino non pagherà entro 15 giorni, Dior prenderà “le misure necessarie per proteggere i propri diritti”, scrive WWD citando la lettera dell’azienda francese. Tradotto: la questione finirà in tribunale.

“Dior non è l’unico marchio presente vicino alla Scalinata” nelle cui vicinanze si affacciano i marchi più disparati: è il cuore del centro storico romano e a poche decine di metri ci sono i marchi più disparati, “dalle scarpe Camper a Chanel, ma a quanto pare sono i primi a lamentarsi”, sottolinea la rivista.