DigiTouch cede il 66,8% di Audiens a Bango per 2,5 milioni

DigiTouch stringe un accordo strategico con Bango per accelerare l’espansione internazionale di Audiens e cede il 66,8% della Società a fronte di un corrispettivo di circa 2,5 milioni di Euro in denaro e azioni e di 500 mila warrants

DigiTouch SpA, società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nel Mar-Tech, annuncia di aver siglato un accordo con Bango Plc, leader nel mobile commerce, volto a potenziare la tecnologia della Customer Data Platform Audiens – sviluppata internamente al Gruppo DigiTouch – e ad accelerare la crescita e diffusione internazionale dei servizi di data monetization offerti dalla piattaforma.

In base all’accordo, DigiTouch ha ceduto interamente la propria partecipazione rappresentativa del 66,8% di Audiens a favore di Bango che a seguito della cessione constestuale degli altri soci ha acquisito una partecipazione complessiva di circa il 98.45%. Per le sue quote DigiTouch riceve un controvalore di circa Euro 2,5 milioni in contanti e azioni e 500 mila warrants Bango, in modo da poter trarre beneficio dalla significativa crescita che deriverà dallo sviluppo commerciale e tecnologico di Audiens. Infatti, l’accordo prevede che Bango investa più di Euro 1 milione nell’upgrade della piattaforma Audiens, per consentirne la distribuzione dei servizi di gestione dati in nuovi paesi.

L’accordo definisce inoltre che DigiTouch diventi il reseller in esclusiva della tecnologia Audiens sul mercato italiano per tre anni, con la possibilità di poter offrire i servizi della Customer Data Platform ai propri clienti e prospect. In questo modo DigiTouch continuerà a rappresentare Audiens sul mercato italiano e ne distribuirà la sua tecnologia, in linea con il proprio piano industriale presentato a novembre del 2017.

In aggiunta si stabilisce che Bango presenti i servizi di marketing digitale del Gruppo DigiTouch ai propri clienti internazionali, interessati a pianificare campagne di digital advertising avvalendosi delle competenze e delle skill del Gruppo DigiTouch, in una logica di mutual partnership e di sviluppo di opportunità di cross/up selling, favorendo lo sviluppo del Gruppo DigiTouch su mercati dove ad oggi non è presente.

La piattaforma tecnologica di Audiens verrà integrata nella piattaforma mCommerce di Bango. Questo darà la possibilità ad Audiens di accedere ai dati transazionali di oltre 100 operatori di telefonia mobile collegati a Bango e di promuovere i propri servizi ai loro principali clienti, tra cui Google Play, Amazon, Samsung, Netflix e Microsoft.

Bango domina il mercato mondiale dei pagamenti tramite credito telefonico. Secondo l’Equity Research realizzata da Progressive, il 40% degli app stores processa i pagamenti attraverso il credito telefonico utilizzando la tecnologia della società inglese.

Il founder di Audiens, Marko Maras, si unisce all’executive leadership di Bango. Fondata nel 2014 Audiens è stata la prima società in Europa a integrare e commercializzare i dati delle Telco sulle piattaforme di programmatic advertising. La tecnologia di Audiens è specializzata nella raccolta e gestione di dati finalizzata alla monetizzazione e all’ottimizzazione di campagne digital. Audiens ha al suo attivo già diversi accordi per il servizio di data monetization, in particolare con gli operatori di telefonia mobile Vodafone e Tre e con diversi fornitori di dati in Italia.

«Siamo entusiasti di combinare la nostra esperienza nel mercato del digital advertising con la forza della piattaforma di pagamenti di Bango. Siamo fiduciosi che questa partnership darà una forte spinta all’espansione internazionale di Audiens e che ci aiuterà a capitalizzare gli investimenti che abbiamo fatto negli anni passati. Questo accordo ci aiuterà a rafforzare la nostra posizione finanziaria netta mantenendo un forte interesse nelle opportunità di business che Audiens genererà all’estero. Continueremo a rappresentare Audiens sul mercato italiano e a collaborare con Bango con l’intento di permettere ai suoi clienti di beneficiare dei nostri servizi di marketing digitale in Italia, US e Asia», commenta Paolo Mardegan, CEO di DigiTouch Spa.

«Bango è rimasta colpita positivamente dalla tecnologia sviluppata dal team di Audiens all’interno di DigiTouch e ha visto una grande opportunità di estendere questa tecnologia su scala globale. Grazie a questo accordo i clienti di Bango, società come Supercell, Niantic, EA e Activision, potranno beneficiare sin da subito delle partnership che Audiens ha stretto con Adform, DoubleClick, AppNexus e The Trade Desk. Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Audiens nella community mondiale di Bango. Siamo inoltre molto felici di entrare in partnership con DigiTouch, un vero leader e innovatore nel Mar-Tech e con il quale condividiamo l’utilizzo della tecnologia come strumento per migliorare il successo online», afferma Ray Anderson, CEO di Bango Plc.