Digital Magics lancia “Magic Wand” per accelerare le start-up fintech e insurtech

Fra i dieci partner del programma anche Intesa Sanpaolo, Bnl, Poste Italiane e Ubi Banca. L’obiettivo è creare un centro di eccellenza italiano per innovare il settore della finanza e delle assicurazioni

Sono alcuni esempi dei modelli di business innovativi su cui si concentrano i progetti delle startup

selezionate per partecipare a Pronto a partire “Magic Wand”, il programma di accelerazione lanciato da Digital Magics e sostenuto da dieci istituti fra cui emergono Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane e Ubi Banca.

Digital Magics, incubatore di start-up digitali “made in Italy” ha presentato al Fintech District di Milano il programma “Magic Wand” insieme ai partner.

“Magic Wand” offrirà alle start-up, scelte da una Giuria composta da Digital Magics e dai partner del

programma – tra i quali anche Credito Valtellinese, Ersel Investimenti, Innogest, SellaLab, SisalPay e Società Reale Mutua di Assicurazioni – un primo finanziamento di 5mila euro assieme ad un percorso di mentorship di 6 mesi.

In una seconda fase il programma metterà a disposizione ulteriori fondi per le start-up che dimostreranno le migliori performance rispetto agli obiettivi di crescita. L’obiettivo di “Magic Wand” è quello di supportare e accelerare la crescita delle start-up italiane fornendo supporti economici, di advisorship, di condivisione delle esperienze e di sostegno allo sviluppo del business a livello internazionale, proprio grazie alla creazione di un centro di eccellenza italiano per innovare il settore della finanza e delle assicurazioni, basato su un’alleanza di sistema creata con i più importanti operatori del mercato.

Le prime 8 startup di “Magic Wand” selezionate e che hanno formalizzato o stanno formalizzando

l’accordo con Digital Magics sono: #InvestFT, Axieme, Cloudesire, Coverholder, DIAMAN Tech, Duedot

(Quokky), EasyTax Assistant e Moneymour. Nei prossimi giorni entreranno le ultime due che andranno a

completare la squadra.

Il programma di accelerazione proporrà alle startup selezionate un’agenda ricca di contenuti e di

opportunità di sviluppo, grazie ai dieci partner, che metteranno anche a disposizione le

loro competenze ed esperienze, ai mentor di riferimento ovvero esperti di settore coinvolti nel progetto,

al supporto costante del team di Digital Magics, che sarà dedicato a favorirne la crescita e il miglioramento dei KPI (Key Perfomance Indicator), con una prospettiva di scalabilità molto veloce e di posizionamento

primario sul mercato.

Sono previsti numerosi momenti di formazione, corsi, workshop e masterclass con i fondatori di startup di

successo e con i top manager di grandi aziende, esperti di finanza, marketing, legislazione, “growth hacking”, oltre ai creativi e agli sviluppatori di piattaforme e di interfacce digitali.

A marzo, una volta concluso il secondo mese del programma di accelerazione, si svolgerà una seconda

selezione, che consentirà alle migliori sei start-up di proseguire e concludere il percorso di accelerazione, ricevendo un secondo finanziamento di 15mila euro, partecipando alla fase finale dell’Investor Day di “Magic Wand” – evento esclusivo con i più importanti investitori italiani e internazionali – e avendo l’opportunità di entrare nella squadra di Digital Magics.

Sono previste infine ulteriori opportunità offerte da Neva Finventures (Gruppo Intesa Sanpaolo), Innogest e SellaVentures (Gruppo Banca Sella) che hanno deciso di riservarsi la possibilità di finanziare le finaliste di “Magic Wand”, che alla fine del programma avranno raggiunto gli obiettivi e i KPI prefissati.

Inoltre, Innovation Center del Gruppo Intesa Sanpaolo, offrirà alle sei finaliste l’accesso al proprio centro di

competenza sul Fintech, la possibilità di partecipare a piattaforme di scale up internazionali e partnership

con i più importanti centri di ricerca al mondo, oltre a realizzare dei proof of concept sui prodotti o servizi

individuati.