Dieci anni, un secolo: 2007-2017, come la crisi ha cambiato l’Italia

Il sito “Il diario del lavoro” festeggia i dieci anni dell’Annuario del lavoro, punto di riferimento per chi si occupa di relazioni industriali in Italia, con una pubblicazione sul decennio che ha cambiato il mondo e che dice tutto già nel titolo: “Dieci anni, un secolo: 2007-2017 come la crisi ha cambiato l’Italia”.

“La Grande Crisi è cominciata allora, tra il 2007 e il 2008, con la terribile immagine degli impiegati di Lehman Brothers che lasciano il palazzo con gli scatoloni in mano e le lacrime negli occhi. Dieci anni difficilissimi, nel corso dei quali è successo di tutto, lasciando un segno indelebile” che hanno interessato la nostra vita e che hanno cambiato la politica, l’economia, il lavoro, l’impresa, la comunicazione. Cambiamenti non sempre negativi ma profondi, profondissimi. Proprio per rivisitare gli ultimi dieci anni e per festeggiare il decennale del suo prestigioso “Annuario del lavoro”, il sito “Il Diario del Lavoro” diretto da Massimo Mascini e da anni punto di riferimento nelle relazioni sindacali pubblica in questi giorni un interessantissimo pamphlet (pagg. 126, euro 14,50) che dice tutto fin dal suo titolo: “Dieci anni, un secolo – 2007-2017 come la crisi ha cambiato l’Italia”. “La mutazione che c’è stata in questi dieci anni – scrive Mascini – è stata molto profonda ma la certezza che ci accompagna è che il nostro Paese resta forte e ha tutti gli atout per ripartire ancora una volta: bisogna volerlo, certo, e, soprattutto, agire di conseguenza”. Dopo la presentazione del direttore del Diario del lavoro, la pubblicazione contiene 15 saggi di firme celebri, tra cui quella del ministro dell’Istruzione e dell’Università, Valeria Fedeli, del sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta e del presidente di Assonime Innocenzo Cipolletta, che esplorano i dieci anni che hanno cambiato il mondo e che spaziano dalla politica all’economia, dal lavoro ai sindacatri, dagli imnprenditori agli operai, dai rapporti tra cittadini e istituzioni alla cultura e alla comunicazione, dalle città al riformismo, dall’Europa agli equilibri geopolitici e al binomio immigrazione-emigrazione. La pubblicazione può essere richiesta e acquistata scrivendo a ildiariodellavoro@tin.it