Diasorin compra Luminex e vola in Borsa

L’acquisizione della società americana, costata 1,2 miliardi, darà vita a un gruppo con un fatturato di 1,25 miliardi di euro e un ebitda rettificato di 472 milioni

Giornata di gloria a Piazza Affari per il titolo Diasorin, che – dopo aver fatico a fare prezzo – a metà mattina guadagna il 9%, a 152,20 euro, mettendo a segno per distacco il miglior rialzo del Ftse Mib.

A innescare l’ondata di acquisti sulle azioni della società di diagnostica è stato l’annuncio, arrivato domenica sera, dell’acquisto dell’americana Luminex per 1,2 miliardi di dollari in contanti.

Attraverso questa operazione, Diasorin accederà alla tecnologia e a un portafoglio multiplexing di diagnostica molecolare, rafforzando l’attuale offerta ed espandendo la propria presenza negli Stati Uniti.

L’acquisizione darà vita a un gruppo con un fatturato di 1,25 miliardi di euro, un ebitda rettificato di 472 milioni e una posizione finanziaria netta positiva per 335 milioni (al netto dei finanziamenti per l’operazione).

Luminex, con più di 900 clienti attivi, è leader nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing, settore con la crescita più rapida nel mercato della diagnostica molecolare.

Il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Diasorin e’ previsto entro il terzo trimestre del 2021 ed è soggetto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Luminex e ad altre condizioni, tra cui le autorizzazioni previste dalla normativa antitrust e dal Comitato Usa per gli investimenti esteri.

L’operazione – spiega la nota della società – sarà finanziata attraverso un mix di cassa e debito. In particolare, DiaSorin ha firmato un Senior Facilities Agreement con un sindacato di banche (che include Bnp Paribas, Citi, Mediobanca e UniCredit) che prevede un term loan di 1,1 miliardi di dollari con scadenza nel 2026 e un bridge loan di 500 milioni di dollari con scadenza entro 12 mesi, con opzione di estensione (esercitabile a discrezione di DiaSorin) per ulteriori 12 mesi.

L’utile per azione di Diasorin dovrebbe aumentare subito dopo il perfezionamento dell’operazione. Si prevede che l’operazione possa generare sinergie di costo pari a circa 55 milioni di dollari entro tre anni.

L’acquisizione di Luminex creerà “valore per i nostri azionisti e rappresenta un’opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando Diasorin e Luminex come una combinazione unica di specialisti della diagnostica”, ha commentato Carlo Rosa, Ceo di Diasorin.