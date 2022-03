Diamanti: la gemma più grande mai apparsa in asta, stima 20-30 milioni di dollari

The Rock, il diamante bianco mai apparso in vendita all’asta. Offerto da Christie’s per 20-30 milioni di dollari

Un diamante a forma di pera da 228,31 carati che guiderà la vendita di Magnificent Jewels a Ginevra l’11 maggio 2022, nell’ambito della Christie’s Luxury Week.

Questa gemma eccezionalmente rara è stata estratta e lucidata in Sud Africa oltre due decenni fa ed è il più grande diamante bianco mai apparso in vendita all’asta.

Classificato dal Gemmological Institute of America come colore G, purezza VS1, The Rock è anche accompagnato da una lettera del GIA in cui si afferma che è il più grande diamante a forma di pera di colore D-Z esistente mai classificato dal laboratorio. Il precedente record d’asta per il diamante bianco più grande era una gemma da 163,41 carati, venduta da Christie’s a Ginevra nel novembre 2017 per 33.701.000 USD.

The Rock sarà presentato al Christie’s Dubai dal 26 al 29 marzo, prima di essere in tournée a Taipei e Rockefeller Plaza a New York dal 29 aprile al 1 maggio. Questo eccezionale diamante sarà poi esposto al pubblico durante la Christie’s Luxury Week al Four Seasons Hotel des Bergues di Ginevra dal 6 all’11 maggio.