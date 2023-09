Dhl: completato l’ampliamento del Campus Carbon Neutral a Borgo San Giovanni

L’hub è totalmente proiettato alla sostenibilità ambientale. Il sito è Carbon Neutral, poiché utilizza energia elettrica da fonti rinnovabili, come un impianto fotovoltaico da 300Kwp sulla copertura che alimenta gli uffici e i sistemi di climatizzazione

Dhl Supply Chain Italia, parte del DHL Group e esperta in servizi logistici per le aziende, ha recentemente terminato l’ampliamento del proprio Campus dedicato alla logistica nel settore Consumer a Borgo San Giovanni, situato a Lodi.

L’Hub di Borgo San Giovanni

L’Hub, aperto nel 2021 con 40.000 m2, si trova in una posizione strategica lungo l’autostrada A1 nel nord Italia e copre una vasta area di 117.000 m2, con 80.000 m2 al coperto e una capacità di oltre 90.000 posti pallet. Il suo staff è composto da circa 350 dipendenti diretti che lavorano sia nel magazzino che negli uffici.

Sito carbon neutral

Il Campus logistico si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con la strategia GoGreen del Gruppo. Il sito è Carbon Neutral, poiché utilizza energia elettrica da fonti rinnovabili, come un impianto fotovoltaico da 300Kwp sulla copertura che alimenta gli uffici e i sistemi di climatizzazione.

Il Campus ha raggiunto le Zero Emissions ed è dotato di avanzate soluzioni per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi. Queste includono un sistema di climatizzazione basato su pompe di calore ad alta efficienza collegato a un impianto geotermico con 4 pozzi, che riduce il fabbisogno energetico. Inoltre, c’è una centrale frigotermica da 900KWf / 820KWt che elimina l’uso di combustibili fossili per il riscaldamento. Il Campus utilizza mezzi di movimentazione alimentati a batterie al litio e dispone di sistemi di ricarica ad alta frequenza efficienti.

Costruito con materiale altamente isolanti

Il magazzino, con una superficie dedicata di 20.000 m2, offre servizi specializzati come il co-packing e lo stoccaggio a temperatura controllata (18-20 gradi). È costruito con materiali altamente isolanti, tra cui il polistirene ad alta densità e pannelli specifici per l’isolamento termico. Inoltre, il sito ha ottenuto la prestigiosa certificazione BREEAM, riservata agli edifici ad alta efficienza energetica.

Dhl Supply Chain Italia sta attuando una strategia di sostenibilità ambientale volta a ridurre le emissioni di CO2 legate alle sue operazioni e mira a raggiungere l’obiettivo di emissioni zero per tutti i suoi magazzini entro il 2025.

“Il Campus di Borgo San Giovanni è una struttura che si integra nel percorso di alta specializzazione per settore che offriamo ai nostri Clienti, e che rispetta alti standard di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. Il sito così ampliato consente di consolidare i volumi dei Clienti di DHL Supply Chain dei magazzini limitrofi garantendo sinergie di trasporto per il canale distributivo Massmarket, Retail e Consumer Electronics” ha dichiarato Antonio Lombardo, Presidente e Amministratore Delegato DHL Supply Chain Italia.