Deputati e senatori eletti: tra i nomi nuovi Crisanti e Cottarelli, tra i seniores il primato è di Casini

Ecco l’elenco dei nuovi deputati e senatori che entrano per la prima volta in Parlamento con le elezioni 2022. E i nomi dei veterani, con un record

Ecco i nomi dei nuovi deputati e senatori che dal 13 ottobre entreranno in Parlamento in seguito alle elezioni 2022. Tra i nuovi ingressi troviamo il virologo Andrea Crisanti e l’economista Carlo Cottarelli per il Pd, il presidente della Lazio Claudio Lotito per Forza Italia, il magistrato (e possibile ministro della Giustizia nel governo Meloni) Carlo Nordio per Fratelli d’Italia. Accanto ai nuovi nomi, che varcano per la prima volta la porta di Montecitorio e di Palazzo Madama, ci sono i nomi storici. E tra i veterani del parlamento, il più veterano di tutti è senza dubbio Pier Ferdinando Casini, 66 anni, 39 dei quali già trascorsi sugli scranni parlamentari.

Ecco dunque un elenco ragionato dei nomi nuovi e di quelli più anziani tra deputati e senatori della nuova legislatura che si apre il 13 ottobre 2022.

I nuovi deputati e senatori eletti: ecco chi entra per la prima volta

I magistrati

La pattuglia degli ex magistrati è piuttosto nutrita: Carlo Nordio per Fratelli d’Italia, Federico Cafiero de Raho per M5S, Simonetta Matone (Lega). Tutti e tre sono degli ex magistrati, ormai in pensione, e tutti e tre entrano a Montecitorio per la prima volta. Un altro ex, Roberto Scarpinato, entra al Senato con M5S.

Lo spettacolo

Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto e volto noto della Tv, così come l’attore Gaetano Amato (La squadra) entrano alla Camera. La prima per Forza Italia, il secondo per M5S.

Società civile

Senza dubbio Aboubakar Soumahoro, italiano e originario della Costa d’Avorio, leader della Lega Braccianti e impegnato per la difesa dei lavoratori agricoli, e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che si è impegnata per portare a galla le atrocità della sua morte, sono due new entry da segnalare. Entrambi entrano con Sinistra italiana-Verdi.

Sindacato

Susanna Camusso ex leader Cgil e Annamaria Furlan ex Cisl sono riuscite a entrare in Senato.

I nomi dei veterani alla Camera e al Senato

I veterano di Camera e Senato sono anche veterani della politica, inevitabilmente. Un tris di veterani, tutti 66 anni, vede in testa Pier Ferdinando Casini: stacca e di parecchio tutti gli altri concorrenti. Era infatti molto giovane quando appena laureato entrò per la prima volta in Parlamento con la Democrazia Cristiana nel 1983. Ha attraversato 11 legislature senza interruzioni ed è anche stato presidente della Camera.

Tra i veterani, confermati anche in queste ultime elezioni 2022, si possono annoverare senza dubbio anche Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri e Roberto Calderoli. Gasparri, romano, eletto con Forza Italia, è entrato per la prima volta in Parlamento nel 1962 con il Msi (antenato dell’attuale Fratelli d’Italia). Ignazio La Russa con Fratelli d’Italia. Calderoli, bergamasco, è entrato per la prima volta in Parlamento quando debuttò la Lega che allora si chiamava Lega Nord e non ha cambiato casacca.

Tra i veterani del Pd, il primato assoluto è di Piero Fassino: 73 anni, piemontese, ex sindaco di Torino e presidente Anci, due volte ministro, è arrivato a Montecitorio per la prima volta nel 1994. Il Pci era da poco diventato Pds.

Possono essere considerati parlamentari senior anche Daniela Santanché (ex Alleanza nazionale ora Fratelli d’Italia) e Maurizio Lupi, anche lui Centrodestra, anche lui arrivato nel 2001 a Montecitorio.