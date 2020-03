Del Piero premiato dal Gambero Rosso e le ricette della chef Ceraudo

Su First&Food le virtù del ristoratore Alex Del Piero, le ricette della chef calabrese Caterina Ceraudo, la pazza idea di Starbucks a base di caffè e hamburger. E tanto altro

Su First&Food, il sito di FIRSTonline dedicato all’universo enogastronomico, stavolta arriva – oltre al consueto chef del weekend – anche una star dello sport, nelle sue nuove (e vincenti) vesti da ristoratore. E’ il caso di Alessandro Del Piero, ex fuoriclasse della Juventus: la guida Top Italian Restaurants del Gambero Rosso, che valuta la cucina italiana all’estero, ha conferito Due Forchette tricolori a N10, il locale aperto da Del Piero nel 2018 a Los Angeles e che propone un pregevole fusion italo-asiatico. Dal 2019 esiste un N 10, in versione un po’ ridotta, anche a Milano: insomma, Alex dopo essere stato un ambasciatore del made in Italy sportivo, ora lo è anche dell’Italian Food.

La chef della settimana è invece la giovane calabrese Caterina Ceraudo: chef stellata a 26 anni, miglior chef donna d’Italia nel 2017, la Ceraudo con il suo ristorante il Dattilo, a Strongoli, propone una riscoperta della più autentica cucina calabrese. E nei suoi piatti afferma una cucina della semplicità intimamente mediterranea: la sua ricetta che vi propone Giuliano De Risi è i bottoni di mandorle e ‘nduja (più calabrese di così, è difficile!).

Infine su First&Food trovate le notizie più disparate: dalla storia del carciofo violetto di Sant’Erasmo, alla curiosa partnership tra Starbucks e Beyond Meat per servire hamburger vegetali nei negozi della nota caffetteria.