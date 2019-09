Decreto ambiente: sconto del 20% su bevande e detersivi sfusi

Approda in Consiglio dei ministri (con possibilità di rinvio alla prossima settimana) il primo provvedimento Pd-M5S. Tra le misure anche una nuova rottamazione per le auto e incentivi ecologici. Ma già fa discutere

Uno sconto fiscale pari al 20% dei prezzi all’ingrosso – da utilizzare come credito d’imposta nel triennio 2020-2022, fino a un massimo di 10mila euro – per i supermercati e i negozi che venderanno prodotti alimentari, bevande o detersivi sfusi. L’obiettivo è ridurre la circolazione di contenitori usa e getta in plastica, latta, alluminio, vetro, cartone o legno. Il dubbio principale riguarda invece la conservazione dei prodotti alimentari: senza gli imballaggi si rovineranno prima? Di sicuro, alla fine dovrà uscirne alleggerito anche lo scontrino del consumatore, perché i negozianti saranno tenuti a trasferire lo sconto sui prezzi finali. Lo stesso bonus sarà garantito anche agli esercizi che effettueranno consegne a domicilio utilizzando biciclette o mezzi elettrici.

Nonostante gli scarsi fondi messi a disposizione dallo Stato – appena 10 milioni di euro – è questa la più innovativa fra le misure allo studio per il decreto Ambiente, il primo provvedimento di rilievo della nuova maggioranza Pd-M5S. Mercoledì è stata diffusa una bozza del testo predisposto dal ministro Costa, testo che doveva approdare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, anticipando le misure fiscali con impatto sull’ambiente della legge di Bilancio 2020. Non si esclude tuttavia l’ipotesi di un rinvio di almeno una settimana per le perplessità emerse sia da parte del ministero dello Sviluppo sia per la questione delle coperture finanziarie.

Le novità in discussione sono diverse. Per quanto riguarda la lotta alle emissioni dannose, il Green New Deal annunciato da Conte nel discorso programmatico alla Camera propone tre pilastri.