Ddl Concorrenza 2022 approvato in Cdm: proroga di 12 anni per le concessioni agli ambulanti

Il governo ha approvato, dopo vari rinvii, il Ddl Concorrenza 2022. Oltre alla proroga per gli ambulanti, anche disposizioni sui saldi e l’energia

Il Disegno di legge sulla Concorrenza (Ddl Concorrenza 2022) fa un passo avanti. O meglio, un passo indietro. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, dopo numerosi rinvii, il Ddl Concorrenza 2022 che proroga di 12 anni le concessioni per gli ambulanti. Il provvedimento stabilisce infatti che le nuove assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara, salvaguardando il “legittimo affidamento degli attuali concessionari” che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni.

Ddl Concorrenza 2022: non ci sono i balneari

Concorrenza sì ma fino a un certo punto, è dunque la sintesi di un provvedimento che porta la firma del ministro delle imprese e del Made in Italy e che ha ottenuto l’avallo della Ue ma con un occhio fortemente orientato a uno dei bacini di voto della Destra, quello degli ambulanti. Il Ddl Concorrenza 2022 arriva al termine di un periodo turbolento nei rapporti con la Ue e dopo lo “schiaffo” della Corte europea sui balneari. Proprio i balneari sono fuori dal Ddl concorrenza e possono contare in una proroga – l’ennesima – delle concessioni, proroga sulla quale Bruxelles ha alzato il veto.

Ddl Concorrenza: a gara le nuove concessioni ambulanti

Le nuove concessioni di posteggio saranno rilasciate per una durata di dieci anni, passando da gare che dovranno rispettare «principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità». E per «potenziare la concorrenza» verrà previsto un numero massimo di concessioni di cui ogni operatore potrà essere titolare, possessore o detentore, nella stessa area. Oltre alle misure sugli ambulanti, il disegno di legge interviene anche sui contatori intelligenti e sulla rete del gas allo scopo di “favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica”. Il governo punta sulle campagne per la promozione dei contatori intelligenti, ma anche su una pianificazione più semplice per la rete elettrica, oltre a investimenti più efficienti nella rete del metano.

Ddl Concorrenza: semplificazioni per saldi e promozioni

Arriva una semplificazione per le vendite promozionali e per quelle sottocosto che puntano a favorire le attività commerciali presenti in più comuni, come ad esempio le catene di supermercati, elettronica, elettrodomestici o abbigliamento. Basterà ora inviare un’unica mail certificata (Pec) agli sportelli unici delle attività produttive di tutti i comuni interessati, con le date e l’indicazioni degli esercizi commerciali coinvolti.