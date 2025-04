Dazi, Trump: “Improbabile una proroga della sospensione dei dazi. Cina offra sostanza”

Trump sui dazi: un’estensione della sospensione di 90 giorni dei dazi? “Improbabile”

Parlando con i reporter a bordo dell’Air Force One – durante il viaggio verso Roma, per partecipare ai funerali di Papa Francesco – Donald Trump ha detto che è “probabilmente improbabile” una estensione della sospensione di 90 giorni dei dazi. A una domanda sulla possibilità di concedere un’altra sospensione di 90 giorni, Trump ha definito tale scenario “improbabile”. Il presidente ha anche annunciato l’intenzione di non rimuovere i dazi alla Cina, a meno che Pechino non offra “qualcosa di sostanziale” in cambio.

Trump: improbabile proroga sospensione dazi

Trump ha infatti dichiarato che è improbabile che concederà una nuova tregua tariffaria quando scadrà l’attuale periodo di 90 giorni, durante il quale Washington sta negoziando accordi con i suoi partner. Ha affermato che la Cina deve offrire qualcosa di “sostanziale” se vuole una riduzione delle sue tariffe. “Faremo accordi. Stabiliremo il prezzo, che sarà ragionevole, molto ragionevole, e questo è tutto”, ha detto sempre a bordo dell’Air Force One.

Il 9 aprile Trump ha fatto marcia indietro sulla sua offensiva commerciale, annunciando una tregua di 90 giorni sulla maggior parte dei dazi imposti all’inizio del mese, escludendo però la Cina, i cui dazi sono infine saliti al 145%. La riduzione della sanzione tariffaria ha fatto sì che praticamente tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, tra cui l’Unione europea, venissero penalizzati solo con una tariffa “ridotta” del 10% durante questi tre mesi. Nelle ultime due settimane si sono verificati diffusi cali sui mercati azionari e incertezza circa una possibile recessione.

“Avevamo detto che ci sarebbe stata una transizione. La gente non ha capito. Ora sta iniziando a capire. Pensatela così: perdiamo milioni di dollari al giorno da anni. Guadagneremo milioni al giorno perché non è sostenibile”, ha detto durante il volo per l’Italia. Trump ha dichiarato che non abbasserà i dazi sulla Cina a meno che Pechino non offra qualcosa di sostanziale, suggerendo che il Paese dovrebbe aprirsi al commercio con gli Stati Uniti. “Francamente, era quello che volevamo… Ci siamo quasi riusciti (nel primo mandato) e poi si sono tirati indietro, ma l’avevamo ottenuta per poter entrare in Cina e vendere i nostri prodotti. In altre parole, si chiama aprire la Cina. Sarebbe fantastico. Sarebbe una grande vittoria, ma non so nemmeno se chiederò l’apertura perché non vogliono che si apra, ma grazie ai dazi, potrei ottenerla”, ha concluso.