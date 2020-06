Dall’Ecobonus 110% ai contanti: le 7 novità dal 1° luglio

Dal 1° luglio arrivano novità che cambieranno la vita di tutti – Dal credito d’imposta sui pos agli aumenti in busta paga, dai contanti al bonus vacanze, ecco cosa cambia

Cambiamenti in arrivo. Dal 1° luglio entrano in vigore importanti novità che incideranno in maniera tangibile sulla vita quotidiana di tutti noi. Alcune di queste misure sono previste dal decreto Rilancio varato dal Governo per sostenere l’economia alle prese con la crisi innescata dall’emergenza Covid-19, altre sono state stabilite in precedenza.

Dal tetto ai contanti all’Ecobonus al 110%, dal bonus vacanze a quello in busta paga, dal pos alle bollette, vediamo una per una le novità in vigore dal 1°luglio.

BOLLETTE

A decorrere dal 1° luglio le bollette subiranno delle variazioni: quelle del gas scenderanno del 6,7%, mentre quelle della luce saliranno del 3,3% a causa dei “costi per il funzionamento del sistema”. Secondo i dati forniti dall’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i cambiamenti determineranno per una famiglia un risparmio pari a 212 euro lordi rispetto allo scorso anno.

CONTANTI

Dal 1° luglio il tetto al pagamento in contanti scende da 3.000 a 2.000 euro. Le nuove regole sono previste dal decreto n.124/2019 collegato alla Manovra di Bilancio dello scorso anno.

Si potrà pagare in contanti solo fino a 1.999 euro, dai 2.000 in su sarà obbligatorio usare carte di credito, bonifici, assegni e in generale strumenti di pagamento tracciabili. I nuovi limiti si applicano anche a chi riceve la somma, ai prestiti, alle donazioni e ai trasferimenti di denaro interni alla famiglia. Non si applicano invece su versamenti e prelievi e su pagamenti rateizzati in contanti. Chi non rispetterà le regole andrà incontro a sanzioni comprese tra i 2mila e i 50mila euro (per pagamenti entro i 250mila euro) e dai 15mila ai 250mila euro (per cifre superiori).

BONUS VACANZE

Dal 1° luglio si può richiedere il Bonus vacanze. Le famiglie composte da più di due persone potranno ricevere 500 euro, quelle composte da due persone avranno 300 euro, per le persone singole la cifra a disposizione è di 150 euro. L’80% del bonus arriverà sotto forma di sconto al momento del pagamento, mentre il rimanente 20% potrà essere recuperato come detrazione nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Il bonus vacanze può essere richiesto dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 attraverso un’apposita app, chiamata IO, legata alla piattaforma PagoPa. Per farlo occorre essere in possesso di un’identità digitale Spid o Cie e di un Isee aggiornato. Una volta attivato, il Bonus sarà caricato sul profilo dell’utente e ad esso sarà associato un QR Code da mostrare all’albergatore per usufruire dell’incentivo.

BONUS IN BUSTA PAGA

Dal 1°luglio 16 milioni di lavoratori dipendenti potranno contare su una misura strutturale che entro i 28mila euro garantirà più soldi in busta paga, oltre i 28mila ed entro i 40mila si trasformerà invece in una detrazione fiscale decrescente. Complessivamente i benefici andranno dai 192 euro fino a 1.200 euro annui.

Nel dettaglio, chi percepisce già il bonus 80 euro riceverà 20 euro in più nella prossima busta paga. Chi invece ha un reddito annuo compreso tra i 26,600 e i 28mila euro potrà contare su un aumento di 100 euro al mese. Al di sopra dei 28mila euro lordi di reddito il bonus si trasforma in una detrazione fiscale progressiva che parte da 100 euro al mese e si assottiglia fino al valore di 80 euro per i redditi pari a 35mila euro lordi. Dai 35mila euro ai 40mila euro lordi la detrazione d’imposta continua a decrescere fino ad azzerarsi.

ECOBONUS 110%

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire del maxi incentivo al 110% valido sui lavori edilizi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e riducono il rischio sismico (il cosiddetto sismabonus). Si potrà usufruire del bonus se si realizza almeno uno dei tre lavori individuati come “trainanti”: lavori di isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o a microgenerazione nelle parti comuni degli edifici, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di microgenerazione o a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria nelle case unifamiliari.

Sono agevolati anche gli interventi sulle seconde case e quelli legati ai lavori principali, come l’installazione di pannelli fotovoltaici o le colonnine di ricarica per auto elettriche. Ricordiamo che per conoscere le ulteriori novità delle misure occorrerà attendere l’ok del Parlamento al decreto Rilancio. Il voto è atteso entro il 18 luglio.

ASSEGNI FAMILIARI

I dipendenti del settore privato possono presentare in via telematica all’INPS le domande utili per ottenere gli assegni familiari validi dal 1°luglio al 30 giugno 2021. Per conoscere l’importo basterà consultare la tabella aggiornata pubblicata sul portale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

BONUS POS

Dal primo luglio, professionisti e imprese hanno diritto a un credito d’imposta pari al 30% delle spese legate all’utilizzo del Pos. In base al Decreto Fiscale 2020 (legge 157/2019), per incentivare l’utilizzo della moneta elettronica lo Stato rimborsa un terzo delle commissioni bancarie e dei costi fissi sostenuti da chi accetta bancomat e carta di credito.

