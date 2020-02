Cuneo fiscale 2020: bonus, detrazioni, reddito. Regole del taglio

Il taglio del cuneo fiscale è legge – Dal 1°luglio partiranno bonus e detrazioni – Ecco i beneficiari e le soglie di reddito: tutte le informazioni

Il taglio del cuneo fiscale è legge. Il decreto è stato firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal 1°luglio 16 milioni di lavoratori dipendenti, pubblici o privati che siano, potranno contare su una misura strutturale che entro i 28mila euro garantirà più soldi in busta paga, oltre i 28mila ed entro i 40mila si trasformerà invece in una detrazione fiscale decrescente. Complessivamente i benefici andranno dai 192 euro fino a 1.200 euro annui. Vediamo, nel dettaglio, come funzionerà. Complessivamente i benefici andranno dai 192 euro fino a 1.200 euro annui.

CUNEO FISCALE: BONUS FINO A 28MILA EURO

Per chi dal 2014 percepisce il bonus Renzi, vale a dire i lavoratori dipendenti con un reddito compreso tra 10mila e 26.600 euro lordi, il taglio del cuneo fiscale si tradurrà in un aumento del bonus Irpef già percepito. Si passa da 80 a 100 euro al mese. Nel 2020 arriveranno dunque a 120 euro in più, nel 2021 saranno 240 euro. In totale il bonus salirà a 1.200 euro dagli attuali 960.

I benefici maggiori del taglio li sentirà invece chi dichiara un reddito compreso tra i 26.600 e i 28mila euro lordi. Questi contribuenti fino ad oggi non avevano diritto al bonus Renzi, mentre dal 1°luglio riceveranno il bonus pieno: 100 euro al mese in più in busta paga.

CUNEO FISCALE: DETRAZIONE DAI 28MILA AI 40 MILA

Al di sopra dei 28mila euro lordi di reddito il bonus si trasforma in una detrazione fiscale progressiva che parte da 100 euro al mese e si assottiglia fino al valore di 80 euro per i redditi pari a 35mila euro lordi.

Dai 35mila euro ai 40mila euro lordi la detrazione d’imposta continua a decrescere fino ad azzerarsi.

CUNEO FISCALE: CHI BENEFICIA DEL TAGLIO

Come detto, il taglio del cuneo fiscale riguarderà 16 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati, appartenenti sia al settore pubblico che a quello privato. Esclusi per il momento i pensionati, che con ogni probabilità, saranno coinvolti nella più complessa riforma fiscale che il Governo intende varare nei prossimi mesi.

Rispetto al Bonus Renzi, che riguardava in totale 11,7 milioni di lavoratori, le misure dell’attuale Governo allargano la platea ad ulteriori 4,3 milioni di dipendenti.

Per il 2020 il Governo ha stanziato 3 miliardi di euro (le novità partono da luglio), mentre per il 2021 ci saranno a disposizione 5 miliardi di euro.

Di seguito una tabella che riassume l’importo del bonus o della detrazione fiscale suddivisa per fasce di reddito.