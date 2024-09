Da oggi una settimana per il clima: cosa fa la finanza?

Una settimana di mobilitazione per il clima e l’ambiente. Una ricerca Deloitte registra segnali positivi nelle aziende

I top manager italiani nella stragrande maggioranza dichiarano di aver aumentato nelle loro aziende gli investimenti in sostenibilità. Questo dice l’ultimo studio di Deloitte su oltre 2 mila intervistati. Però, oggi parte la “Global week of action for climate finance e a fossil-free future” fino al 20 settembre per spiegare e mobilitarsi sui cambiamenti climatici. La lotta ha bisogno di soldi, le aziende hanno cominciato a fare i conti con i bilanci di sostenibilità e l’introduzione di tecnologie allungando il passo più della politica. Pensare che non si fermeranno è una sentimento diffuso. La mobilitazione di una settimana riguarda i prossimi appuntamenti globali, la Cop29, il vertice del Futuro Onu, il Global Renewables Summit ed evitare che diventino passerelle inconcludenti.

La stessa Europa è in panne, nonostante debba prendere nuove decisioni. Alla manifestazione italiana ha aderito anche la Cgil che in una nota sottolinea come il mondo “ha bisogno di una rapida, equa e giusta transizione, ma le questioni della finanza per il clima, l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e la giusta transizione ecologica sono sempre più critiche e lontane dal realizzarsi”. Il sindacato è schierato sebbene la green economy susciti tante discussioni nei luoghi di lavoro. Sbagliato lasciare il testimone della difesa dei posti di lavoro contro il green nelle mani della destra. Ma forse qualcosa sta cambiando.

Le conferenze Onu sul clima, ma anche i vari G7 e G20 non hanno ancora assunto decisioni all’altezza della situazione. Soldi e tecnologie sono le leve per imprimere un cambiamento senza causare altri drammi sociali, economici e culturali. Il dato impressionante è che i leader mondiali si dichiarano tutti pronti a fermare i disastri del climate change, ma poi nella pratica e nelle decisioni, deludono. “Il tempo per affermare una trasformazione radicale nei nostri sistemi sociali, economici e politici è adesso, prima che sia troppo tardi” scrive la Cgil. Fitto il calendario di iniziative della “Global week of Action” con ogni giorno dedicato a un tema diverso: fonti fossili, Giusta Transizione, Istituzione finanziarie internazionali e banche multilaterali di sviluppo, giustizia fiscale, false soluzioni. Il 20 settembre giornata clou sul tema della finanza per il clima.