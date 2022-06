La cybersecurity fa tappa a Bellagio per il settimo appuntamento del progetto culturale di Global Thinking Foundation “Libere di… VIVERE”. Filo conduttore degli eventi del tour 2022 è il rafforzamento delle competenze per contrastare la violenza di genere e il bullismo nella sua dimensione digitale

Una tre giorni con mostre, convegni e spettacoli gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della cyberviolenza. Filo conduttore dell’evento di Global Thinking Foundation di quest’anno è la cybersecurity come risposta alla dimensione digitale della violenza di genere.

Il programma dell’evento di Global Thinking Foundation 2022 parte del progetto culturale “Libere di… VIVERE”

Venerdì 17 giugno (ore 11), presso Villa Melzi d’Eril (Lungo Lario Manzoni) si terrà il workshop “Equilibrio di genere e sicurezza informativa, le sfide post-pandemia”. Saluti istituzionali di Angelo Barindelli, Sindaco di Bellagio e Fulco Gallarati Scotti di Villa Melzi d’Eril; introduzione di Raffaella Tenconi, Fondatrice e CEO di ADA Economics; keynote speech di Mariastella Gelmini, Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie. A seguire tavola rotonda con Luisa Bagnoli, Future Advisor, Expression Scientist, AI & Robotics di Beyond International, Stefania Bartoccetti, Fondatrice Telefono Donna, Anita Falcetta, Imprenditrice Consulente in materia di Diversity, Equity and Inclusion & Fondatrice di Women Of Change Italia e Andrea Grisdale, CEO IC Bellagio. Modera Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation. L’evento è a numero chiuso ed è necessario accreditarsi gratuitamente sul sito LiberediVivere.

Sabato 18 giugno (ore 21) nella Piazza della Chiesa di Bellagio si terrà lo spettacolo teatrale gratuito “Una scelta per la vita. Dalle eroine del fumetto alla donna del futuro”, di e con Stefania Pascali e con la regia di Luigi Cilli, che permetterà di immedesimarsi in una storia di resilienza, di fiducia nelle proprie capacità e determinazione dopo aver subito violenze. Con Bellagio prosegue il Tour italiano 2022 con un nuovo percorso di inclusione socio-culturale, che si rinnova completamente:

Nuove Graphic Novel: la prima sezione delle “Viaggiatrici dell’Epoca Vittoriana” comprendeva 3 novelle con protagoniste Alexandra David-Néel, Gertrude Bell El Khatun e Mary Kingsley. Con Eva Calvino si apre la seconda sezione della Biblioteca delle Scienziate, che nel corso del 2022 sarà integrata con nuove inedite “Donne da Infiniti Universi” protagoniste del mondo scientifico.

Nuove Illustrazioni Inedite: oltre alle “Illustrazioni Contro la Violenza Economica”, la mostra si è rinnovata con immagini della nuova Galleria “Eccellenze in Accademia”, grazie al talento di 12 giovani disegnatrici selezionate dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Nuove Eroine dei Fumetti: dalle eroine storiche come Wonder Woman e Mafalda, passando per le intriganti Valentina e Solange e le più recenti come Eva Kant, il messaggio sociale per le nuove generazioni – chiamate a identificarsi con nuove eroine di oggi attraverso il metodo di apprendimento AVD 1.0 – si rinnova con tre nuove, incredibili protagoniste: l’ironica Lucrezia di Silvia Ziche, la misteriosa Black Widow e la magica Scarlet Witch di Marvel Comics.

Nuove Gallerie Tematiche: nasce “La Galleria delle Libere Guerriere”, uno spazio dedicato –sul sito del progetto e nelle esposizioni fisiche in Italia – ad artiste indipendenti under 35 che, attraverso la loro arte, sposano e contribuiscono a divulgare i valori di parità di genere, inclusione ed empowerment femminile.

Il Tour 2022 di Libere di… VIVERE proseguirà fino a novembre, incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Le prossime tappe previste sono: Perugia, Sassari, Courmayeur, Agrigento, Ragusa. Chiusura a Milano dal 16 al 18 novembre. Per consultare il calendario aggiornato e iscriversi gratuitamente alle singole tappe è sempre possibile visitare il sito LiberediVivere.

L’annuncio di Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation

“La sicurezza informatica è un tema che non si può trascurare e che coinvolge sia le persone fisiche che le imprese. In particolare, per queste ultime, bisogna evidenziare che con le nuove normative relative agli obblighi di segnalazione sugli attacchi informatici aumenteranno i costi per proteggersi. Occorre impegnarsi per rafforzare le competenze sulla cultura digitale perché, esattamente come le competenze economiche e finanziarie, sono ormai un bagaglio fondamentale per ogni persona, nonché l’unico modo per tutelare le stesse da frodi e cyberviolenze”.

Ad affermarlo è Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation, Fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale, nell’annunciare la settima tappa del tour 2022 del progetto “Libere di… VIVERE”, giunto alla terza edizione, che si svolgerà a Bellagio da venerdì 17 a domenica 19 giugno 2022 presso la Torre delle Arti di Bellagio (Salita Plinio, 21) in collaborazione con I Giardini di Villa Melzi d’Eril, Torre delle Arti e PromoBellagio e in collaborazione con Anonima Fumetti, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione UE, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale.