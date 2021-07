Cyber Security, Gruppo HLD investe in S3k Spa

La holding internazionale guidata in Italia da Alessandro Papetti ha finalizzato l’acquisizione di una quota di maggioranza della società specializzata nella cyber-security S3K

Il Gruppo HLD investe in S3K – Security of the Third Millenium Spa nell’ambito della cyber-security, acquisendo la maggioranza del gruppo (circa il 60%). Nel 2020, S3K ha prodotto un giro d’affari di oltre 60 milioni di euro, con l’obiettivo di arrivare a 100 milioni entro fine 2022.

Nello specifico, S3K ha implementato un modello industriale e societario specializzato nel segmento dei servizi integrati di cyber-security, al fine di supportare aziende pubbliche e private nella definizione e implementazione delle proprie strategie di sicurezza, con un approccio integrato e multidisciplinare. Con questo progetto S3K potrà dare esecuzione ad una campagna di successive acquisizioni per arricchire ulteriormente l’ampiezza delle competenze specializzate e dei servizi offerti.

Grazie ad una gamma di servizi molto ampia, in un’ottica di “one-stop-shop” della sicurezza, S3K serve numerose aziende pubbliche e private in diversi settori, dalle TLC all’Industria, dalla Difesa alla Finanza, dall’Energia alla Sanità, dalla Pubblica Amministrazione al Fashion & Luxury o al settore delle infrastrutture critiche.

“Abbiamo trovato subito grande interesse nel progetto S3K, pienamente in linea con l’approccio agli investimenti di HLD – ha dichiarato Alessandro Papetti, responsabile delle attività di HLD in Italia -. S3K rappresenta infatti un business specializzato ed in forte crescita, con un posizionamento competitivo già solido e con un ampio spazio di crescita in un mercato ancora molto frammentato. Inoltre, l’azienda vanta un management team di vasta esperienza e con una chiara visione strategica. Daremo da subito a S3K il nostro contributo per agevolare il percorso di ulteriore sviluppo, che prevede una crescita anche per linee esterne, in modo da consolidare la posizione di player di riferimento per le soluzioni di sicurezza integrata”

Mentre il CEO di S3K, Antonino La Malfa, ha aggiunto: “Sono molto soddisfatto perché oggi si concretizza un progetto che nasce da una vision innovativa che con grande impegno e determinazione abbiamo saputo finalizzare grazie alle capacità del team e all’incontro con HLD che ha apprezzato immediatamente il nostro progetto, i modelli operativi attuati e che ha saputo garantire le risorse finanziarie per accelerare il nostro progetto industriale. Il Gruppo S3K ha l’ambizione di realizzare un player italiano della sicurezza attraverso un percorso di crescita organica e per ulteriori acquisizioni. L’obiettivo è di arrivare a consolidare un fatturato di oltre 100 milioni di euro già nel 2022 e nel medio periodo di raggiungere una posizione di leadership nel segmento della sicurezza secondo quanto indicato dalla Direttiva Comunitaria NIS”.