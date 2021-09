Cucinare in Camper con i ristoranti del Buon Ricordo: si può e con gusto

Dall’11 al 19 settembre 2021 al Salone del Camper di Parma gli chef della storica associazione gastronomica animeranno una serie di showcooking per insegnare a realizzare piatti gustosi e raffinati ma al tempo stesso semplici e veloci con le cucine dei Camper. Un ricettario in omaggio

Piatti gustosi e raffinati, ma nello stesso semplici e veloci da realizzare quando si sta viaggiando in camper: a suggerire ai camperisti ricette sfiziose e originali, facili e veloci da realizzare, che valorizzino i prodotti locali – innanzitutto quando il loro tour è alla scoperta delle meraviglie italiane – scenderanno in campo al Salone del Camper di Parma gli chef dei locali dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia (fu fondata infatti nel 1964), di cui fanno parte un centinaio di locali, portabandiera della migliore tradizione gastronomica regionale.

Dall’11 al 19 settembre, saranno loro i protagonisti dei 9 Show cooking “Cucinare in camper”, che si ripeteranno più volte nel corso di ciascuna giornata: 5 gli appuntamenti negli week end (dalle 12.00 alle 16.00) e 3 nei giorni feriali (alle ore 12.00, 13.00 e 15.00). Per parteciparvi, basterà prenotare online sul sito www.salonedelcamper.it.

Gli Show cooking si terranno in uno spazio esterno dedicato, tra i Padiglioni 3 e 5. Gli chef, attingendo alla tradizione gastronomica della propria regione, insegneranno come preparare piatti gustosi e non banali, gestendo al meglio la cambusa e gli spazi necessariamente ridotti di un camper. Fra gli ingredienti utilizzati ci saranno il Parmigiano Reggiano, il friulano formaggio Montasio, il dolce prosciutto di San Daniele e altri pregiati prodotti di partner dell’evento. Le ricette si potranno scaricare dal sito del Salone del Camper e saranno raccolte in un Ricettario, che verrà dato in omaggio ai partecipanti.

Il format Cucinare in Camper ha come sponsor la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia.

Anche quest’anno l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo sarà inoltre presente al Salone del Camper con un proprio stand, all’interno del quale troverà posto uno spazio dedicato all’Associazione Collezionisti Piatti del Buon Ricordo, dove i collezionisti di tutta Italia potranno incontrarsi, confrontarsi e avranno inoltre l’opportunità di fare scambi dei loro pezzi.

Dal 1964 l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza le tante tradizioni e culture gastronomiche del nostro Paese, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio ristoranti e trattorie di campagna e di città, dal Nord al Sud. L’URBR è stata la prima associazione fra ristoratori nata in Italia ed è ancora oggi la più diffusa e conosciuta. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale, che viene donato agli ospiti in memoria di una piacevole esperienza gastronomica da ricordare.

CALENDARIO

Sabato 11: Osteria di Fornio – Fornio, Fidenza (Pr)

Chef Cerbi Cristina, Michela Morini, Leonardo Luvisutto

Domenica 12 Ristorante Il Mestolo – Siena

Chef Nicoletta Mariella e il Maitre Gaetano De Martino

Lunedì 13 Locanda Belvedere – Pratola (Is)

Chef patron Stefano Rufo

Martedì 14 Osteria Al Borgo – Avigliano (Pz)

Chef Rocco Rosa

Mercoledì 15 Trattoria Al Ponte – Bornio (Ro)

Chef Enrico Rizzato

Giovedì 16 Ristorante Pascalò – Vietri Sul Mare (Sa)

Chef Pasquale Vitale

Venerdì 17 Trattoria Altavilla di Bianzone (So) & Osteria La Lanterna di Cressogno (Co)

Patron Anna Bertola – Trattoria Altavilla

Osteria La Lanterna Chef patron Pamela Paredi e chef Angelo Foiera –

Sabato 18 -Trattoria Paolino – Vercelli

Chef patron Paolo Talarico con gli Chef Massimo Celoria e Vittorio Ranghino

Domenica 19 Gran finale con il Buon Ricordo

Informazioni: www.buonricordo.com – info@buonricordo.com