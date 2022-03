Cristo Redentore di Rio De Janeiro si illumina di verde: le luci di Enel su una delle 7 meraviglie del mondo

La controllata brasiliana di Enel firma il nuovo impianto di illuminazione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro. La statua di 38 metri con 91 anni di vita fu illuminata da Marconi

“Una sorpresa per i carioca”, l’hanno definita sulle pagine social di Enel Brasile e del Cristo Redentore. Non è infatti dato sapere l’effetto scenografico dell’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione ecosostenibile di una delle 7 meraviglie del mondo moderno, quella che sovrasta la città di Rio de Janeiro. Quello che è certo però è che il grande evento, nella notte italiana tra giovedì 17 e venerdì 18 marzo, è tutto Made in Italy in quanto firmato dalla controllata di Enel, che nel più grande Paese del Sudamerica è la prima azienda elettrica con 18,3 milioni di clienti, ed è leader anche nel solare e nell’eolico, con una capacità rinnovabile totale di 4,3 GW.

Il Cristo Redentore di Rio illuminato da Enel

Per la precisione il progetto è realizzato da Enel Distribuição Rio e offrirà ad una delle attrazioni turistiche più visitate del mondo un nuovo impianto che consentirà risparmio energetico ma anche maggiore nitidezza delle immagini e migliore risoluzione dei colori che verranno proiettati nel tempo sul Cristo Redentore, la statua in stile Déco alta 38 metri che sorge sulla collina del Corcovado, e che proprio lo scorso autunno ha compiuto 90 anni dalla costruzione, avvenuta nel 1931 dopo quasi 10 anni di lavori.

Quando Guglielmo Marconi illuminò il Cristo Redentore

Già il 12 ottobre di quell’anno il Cristo Redentore legò la sua storia all’Italia, visto che quel giorno le lampadine della statua furono per la prima volta accese tramite un impulso radio lanciato proprio da Roma, da Guglielmo Marconi in persona.

Il fatto è stato commemorato pochi mesi fa, quando il Cristo si è tinto di tricolore in onore di Marconi e anche questo evento di Enel rientra nel progetto “90 anos de luz” (“90 anni di luce”), che prevede una serie di iniziative e celebrazioni della ricorrenza.

La cerimonia di accensione del nuovo Cristo, alla quale partecipano il country manager di Enel Brasile Nicola Cotugno e tutte le autorità locali, è accompagnata dalla Orchestra Mariuccia Iacovino e da uno show di luci.

Il Cristo di Rio de Janeiro, che accoglie ogni anno milioni di visitatori, è stato inserito nel 2007 tra le 7 meraviglie del mondo moderno: fa compagnia al Colosseo, al Macchu Picchu, al Taj Mahal, alla Grande muraglia cinese, a Chichen Itzs e a Petra.