Crisi delle compagnie low cost: Ryanair rivede le tariffe, Wizz Air lancia l’abbonamento illimitato

Le compagnie low cost vedono i profitti crollare e i costi aumentare. Wizz Air risponde con “All You Can Fly”: voli illimitati per un anno a 499 euro fino al 15 agosto, poi 599 euro. Ecco come funziona

Le compagnie aeree low cost, un tempo sinonimo di voli a prezzi stracciati, stanno affrontando una crisi che ne mina l’attrattiva. Ryanair, la compagnia irlandese, ha visto i profitti crollare del 46% quest’anno, scendendo da 663 milioni a 360 milioni di euro. Nonostante un aumento del 10% dei passeggeri, i ricavi sono diminuiti e i costi operativi sono aumentati, complicando ulteriormente la situazione. Anche EasyJet, Wizz Air, Vueling e AeroItalia stanno lottando con sfide simili. Sebbene i prezzi dei biglietti possano sembrare abbordabili, le spese aggiuntive per bagagli e servizi hanno fatto lievitare il costo totale del viaggio.

Le cause principali di questa crisi includono l’aumento dei costi operativi, ritardi nella consegna di nuovi aerei e una domanda di viaggi che non riesce a soddisfare l’offerta. I passeggeri si trovano a pagare di più per servizi che in passato erano inclusi nel prezzo base del biglietto. In sostanza, le low cost non sono più così economiche come una volta.

Di fronte a questo scenario, i grandi nomi del settore sono costretti a rivedere le loro strategie: Ryanair ha abbassato i prezzi dei voli, in particolare durante i mesi estivi, per attrarre più passeggeri e contrastare la caduta degli utili, anche se i costi rimangono superiori rispetto al passato. Nel frattempo, Wizz Air– dopo che lo scorso mese ha visto il proprio traffico passeggeri scendere dell’1,4% a 5,9 milioni – punta su un’offerta che potrebbe riscrivere le regole del gioco.

Wizz Air lancia l’abbonamento “All You Can Fly”: voli illimitati a prezzo fisso. Ma conviene?

Nel bel mezzo della crisi che sta colpendo le compagnie aeree low cost, Wizz Air cerca di fare la differenza con un’innovativa offerta: l’abbonamento “All You Can Fly”. Questa formula, che fino ad ora era disponibile solo in alcuni Paesi come gli Stati Uniti con Frontier Airlines, offre voli illimitati per un anno a partire dal 25 settembre. Per chi acquista entro il 15 agosto, è possibile ottenere uno dei 10mila abbonamenti disponibili al prezzo promozionale di 499 euro, mentre dopo tale data il costo salirà a 599 euro, indipendentemente dall’uso dell’offerta di lancio. Con “All You Can Fly”, i viaggiatori possono esplorare oltre 800 rotte in più di 50 Paesi da 200 città europee, pagando una tariffa fissa di 9,99 euro per ogni volo.

L’obiettivo di Wizz Air è chiaro: attrarre e fidelizzare i viaggiatori. Tuttavia, l’abbonamento presenta delle limitazioni: è valido per un solo passeggero, solo per voli internazionali, e ha una durata di 12 mesi. Esclude i voli nazionali italiani e permette solo un bagaglio a mano (40x30x20 cm). I bagagli in stiva, l’imbarco prioritario e altri servizi aggiuntivi sono a pagamento. Le prenotazioni devono essere effettuate con un preavviso di almeno 72 ore, con la possibilità di prenotare fino a tre voli di sola andata per giorno. I voli di andata e ritorno devono essere prenotati se il ritorno rientra nella finestra di 72 ore. Una volta confermata, la prenotazione non può essere modificata o cancellata.