Creval dice addio alla Borsa: è il giorno del delisting

Credit Agricole Italia ha raggiunto il 100% del capitale del Credito Valtellinese – Borsa Italiana dispone il delisting – Il 18 giugno l’assemblea per il nuovo cda

Creval dice addio alla Borsa di Milano. In seguito all’Opa di Credit Agricole Italia, conclusasi con un successo, la banca di Sondrio ha reso noto che “ad esito della procedura congiunta per l’esercizio del diritto di acquisto delle azioni della banca e, contestualmente, dell’adempimento dell’obbligo di acquisto, Crédit Agricole Italia è titolare del 100% del capitale sociale di Creval e dei diritti di voto a decorrere dalla data odierna, 4 giugno 2021, e di conseguenza, Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) delle azioni ordinarie Credito Valtellinese a decorrere da oggi”.

Alla termine del periodo d’offerta, Credit Agricole aveva ricevuto adesioni pari al 91,17% del capitale di Creval e durante il periodo di sell out ha ricevuto richieste di vendita pari al 2,616% del capitale. L’Istituto ha inoltre acquistato azioni sul mercato. La settimana scorsa la banca francese ha reso noto di aver in mano il 97,203% del capitale di Creval dopo aver adempiuto all’obbligo di acquisto delle azioni della banca valtellinese che non erano ancora in suo possesso. L’Agricole, al termine della procedura di squeeze out, è poi salita 100% del capitale, dando il via alle operazioni di delisting.

Da domani cominceranno le operazioni che porteranno alle nozze. Il prossimo appuntamento importante è in programma per il 18 giugno, quando l’assemblea ordinaria di Creval si riunirà per nominare il cda del nuovo corso targato Agricole. Entro la fine del 2022, sarà completata la fusione tra i due istituti. “Questa operazione – ha affermato Giampiero Maioli, ceo di Credit Agricole Italia – costituisce una nuova e bellissima pagina di storia per un gruppo che da decenni investe nell’Italia e nelle sue potenzialità”.