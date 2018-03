Creval: aumento sottoscritto senza consorzio garanzia

L’aumento è stato integralmente sottoscritto per un controvalore, incluso il sovrapprezzo, di 699.660.561 euro, pari a 6.996.605.613 azioni ordinarie Creval di nuova emissione.

L’aumento di capitale del Credito Valtellinese è stato integralmente sottoscritto per un controvalore, incluso il sovrapprezzo, di 699.660.561 euro, senza l’intervento dei sub-garanti di prima allocazione e del consorzio di garanzia. Lo comunica l’istituto in una nota.

Si è conclusa così l’offerta in opzione delle 6.996.605.613 azioni ordinarie Creval di nuova emissione. In particolare, spiega la banca, nel corso del periodo di opzione (dal 19 febbraio all’8 marzo) sono stati esercitati 9.217.200 diritti di opzione, per la sottoscrizione di 5.816.053.200 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 581.605.320 euro.

Creval ha offerto in Borsa 1.870.923 diritti non esercitati nel periodo di opzione, che sono stati venduti integralmente nel corso delle prime tre sedute dell’offerta (dal 13 al 15 marzo). A seguito della chiusura dell’offerta in Borsa risultano quindi sottoscritte ulteriori 1.180.552.413 nuove azioni, per un controvalore di 118.055.241 euro.