Crédit Agricole chiude il 2022 oltre le stime: in Italia utile netto di 1,1 miliardi di euro, +11%

A livello globale l’utile netto è stato di 8,1 miliardi. Ricavi oltre i 6 miliardi. Dividendo a 1,05 per azione. Vola il titolo vola in Borsa

Crédit Agricole Italia ha chiuso il 2022 con un utile netto di 1,1 miliardi di Euro, +11% rispetto al 2021. L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un totale dei finanziamenti all’economia pari a 99 miliardi di euro e una raccolta totale pari a 317 miliardi di euro. Sono 857 i milioni di pertinenza della capogruppo francese Crédit Agricole.

A livello globale Crédit Agricole archivia il 2022 con utile netto di 8,1 miliardi di euro. Un calo del 10,5% sul 2021, ma con un risultato storico nel quarto trimestre con oltre 1,5 miliardi di utile e ricavi che sfiorano i 6 miliardi.

Questi risultati, oltre le stime degli analisti, fanno volare il titolo in Borsa che guadagna oltre il 4%.

I dati in dettaglio

La raccolta totale è stata di 317 miliardi di euro nel 2022. I ricavi registrano una crescita del 2,1% annuale (adjusted) grazie all’aumento del margine di interesse che sale con il rialzo dei tassi in Eurozona. Le commissioni risultano stabili (-0,4% annuale adjusted), con le performance positive del comparto assicurativo, del credito al consumo e del segmento imprese che hanno controbilanciato i settori più penalizzati dall’andamento di mercato. L’incidenza dei crediti deteriorati netti scende al 1,8% e si attesta al 3,3% l’incidenza dei deteriorati lordi.



L’utile netto consolidato delle sole attività bancarie in Italia nel 2022 è stato di 433 milioni (+22% anno su anno adjusted), ovvero 559 milioni includendo gli effetti del riallineamento fiscale una tantum e gli oneri derivanti dall’acquisizione del Creval.

La posizione patrimoniale del Gruppo si conferma solida con il Common Equity Tier 1 Fully Loaded a 13,03% e Total Capital Ratio al 18,3%, con livelli di capitale ampiamente superiori rispetto ai requisiti minimi assegnati dalla Bce per il 2022. Dividendo stabile a 1,05 euro per azione.

I nuovi clienti tra Francia, Italia e Polonia sono stati 1,9 milioni.



Per il Ceo del Gruppo Philippe Brassac i “risultati forti e solidi, in un contesto di choc e adattamento, confermano l’attualità del modello di banca universale”.

Il mercato italiano del Gruppo

Crédit Agricole è presente in Italia con circa 17.000 dipendenti e oltre 5,5 milioni di clienti. Fanno parte del Gruppo, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche Corporate e Investment Banking (Cacib) e le società di servizi finanziari (Agos, FCA Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (Eurofactor), Asset Management e Asset Services (Amundi, Caceis), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).