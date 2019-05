Credem: nasce Avvera, società specializzata in prestiti e mutui

Sarà una società che attiva nel mercato del credito al consumo – Si occuperà dei mutui superiori all’80% del valore dell’immobile, della cessione del quinto e dei prestiti – Lorenzo Montanari Ad e Dg

Il gruppo Credem ha creato una nuova società: Avvera, specializzata nel mercato del credito al consumo.

Avvera nasce dalla trasformazione di Creacasa Srl (attiva dal 2017) e ha l’obiettivo di “creare un nuovo polo ad elevata specializzazione nel credito ai privati per sostenere i progetti delle famiglie italiane”, spiega Credem in una nota.

La nuova società adotterà un modello distributivo multicanale e multiprodotto, si occuperà dell’intermediazione di mutui (circa 450 milioni di euro l’anno) per i nuovi clienti del gruppo, e delle operazioni che prevedono un finanziamento superiore all’80% del valore dell’immobile (LTV).

“Le filiali Credem – prosegue la nota – continueranno a seguire le operazioni dei clienti attuali con LTV pari o inferiore all’80%”.

Avvera diventerà inoltre l’unica fabbrica prodotto del credito al consumo del Gruppo Credem, attraverso l’erogazione diretta di prestiti personali e cessione del quinto (circa 260 milioni) tramite una propria rete agenziale dedicata e lo sviluppo di accordi con altre banche e mediatori.

La nuova società, che ad ottobre presenterà le linee guida strategiche e gli obiettivi di business, “può già contare su una rete agenziale specializzata nei mutui, proveniente dalla trasformazione di Creacasa, composta da 174 agenti, 41 corner all’interno delle filiali Credem e 8 point nelle principali città italiane a cui si affiancherà a breve una rete di agenti specializzati nel credito al consumo (cessione del quinto e prestiti personali) proveniente da Credem composta da 89 agenti in attività finanziaria e 125 collaboratori”, fa sapere Credem.

Amministratore delegato e direttore generale di Avvera è Lorenzo Montanari, mentre presidente è Claudio Zara professore aggregato presso la SDA Bocconi School of Management.

“Il posizionamento della società è ulteriormente rafforzato dal nuovo brand capace di raggiungere il pubblico con estrema semplicità e che ci permetterà di distinguerci in modo molto netto dal resto del mercato. Il nostro modello di business sarà infatti multicanale e multiprodotto, sempre in forte sinergia con la rete delle filiali Credem, ma ci rivolgeremo anche al mercato open stringendo accordi con banche e istituzioni finanziarie. Sono convinto ci sia un enorme potenziale da sviluppare e siamo riusciti a costruire un management energico e determinato, che abbiamo volutamente contaminato con acquisizioni dall’esterno proprio per rendere eccellenti le nostre competenze”, ha dichiarato Montanari.