Costruzioni: per Astaldi nuova commessa da 435 milioni

Il gruppo Astaldi si è aggiudicato dal governo rumeno la commessa per la realizzazione di un nuovo ponte sospeso sul Danubio. Titolo in rialzo in Borsa

Costruzioni, il gruppo Astaldi si è aggiudicato, in raggruppamento di impresa, una nuova commessa da parte del Ministero dei Trasporti rumeno per la realizzazione di un ponte sospeso sul Danubio, a Braila in Romania. Il valore complessivo della commessa è di circa 435 milioni, di cui il 60% in quota ad Astaldi.

Per la realizzazione dell’opera sono previsti un anno per la progettazione e tre anni per la costruzione. Prosegue dunque l’andamento positivo dell’entrata ordini del gruppo, che al 30 settembre 2017 poteva contare su un backlog in esecuzione pari a oltre 18 miliardi. Il tutto, in linea con la strategia progressivo orientamento delle attività verso comparto e aree geografiche a rischio più contenuto rispetto al passato.

Il titolo Astaldi beneficia della commessa e avanza in Borsa dello 0,9% a quota 2,876 euro. Un rialzo superiore a quello del mercato con il FtseMib che viaggia a +0,19% a quota 23.540 punti alle 12,41 di mercoledì mattina.