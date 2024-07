Cosmetici naturali: Hig Capital acquisisce Naturalia Tantum

Hig Capital, fondo d’investimento internazionale, ha acquisito una quota di controllo in Naturalia Tantum, gruppo italiano leader nella produzione e vendita di prodotti naturali, ecologici e biologici per la cura della persona. L’operazione mira ad accelerare la crescita di Naturalia Tantum in Italia e all’estero

Hig Capital, fondo d’investimento internazionale con 64 miliardi di dollari di capitale in gestione, ha completato l’acquisizione di una partecipazione di controllo in Naturalia Tantum Spa, gruppo, controllato da fondi gestiti da Assietta Private Equity Sgr Spa, attivo nella ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti naturali, ecologici e biologici per il benessere della persona. L’investimento è realizzato in collaborazione con l’attuale management della società.

Chi è Naturalia

Naturalia Tantum, con sede a Milano, sviluppa, produce e distribuisce una vasta gamma di prodotti naturali biologici per la cura della persona, integratori alimentari, e articoli ecologici per la casa e gli animali domestici. Specializzata in prodotti Beauty & Personal Care (B&PC) certificati “bio-only”, la società offre sia prodotti “white label”, con ricette esclusive per i clienti, sia prodotti a marchio proprio. Questo le consente di posizionarsi come fornitore completo per rivenditori italiani e internazionali interessati a ampliare la loro offerta di articoli naturali e biologici.

“Siamo entusiasti di avviare una partnership con Hig con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita in Italia e all’estero e rafforzare il nostro posizionamento come attore italiano di riferimento nel mondo della cosmetica biologica e naturale” ha commentato Francesco Iovine, Ceo di Naturalia Tantum.

Chi è Hig Capital

Hig Capital è un importante fondo di investimento internazionale che si specializza in private equity e alternative assets, con 64 miliardi di dollari di capitale in gestione. Fondata nel 1993, l’azienda ha investito in oltre 400 società a livello globale e attualmente gestisce un portafoglio di più di 100 aziende con un fatturato totale di oltre 53 miliardi di euro. La sede principale è a Miami, ma H.I.G. Capital ha anche uffici in città strategiche degli Stati Uniti e dell’America Latina, come Atlanta, Boston, Rio de Janeiro e San Paolo, oltre che in Europa e Dubai, con sedi a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e Milano. Il Managing Director Raffaele Legnani guida l’azienda.

“Naturalia Tantum rappresenta un punto di riferimento in un mercato in forte crescita come quello dei prodotti naturali B&PC; può infatti contare su un posizionamento competitivo chiaro, un modello di business attraente e significative potenzialità di crescita organica e inorganica. Crediamo che H.I.G. sia il partner ideale per affiancare il management team nelle prossime fasi di sviluppo della Società in un settore dinamico e ancora altamente frammentato” hanno commentato Raffaele Legnani e Giovanni Guglielmi, Managing Directors di H.I.G. in Italia.