Corsa Champions: vincono Roma, Inter e Milan

Vincono tutte le maggiori pretendenti alla corsa Champions: Milano-Chievo 3-2, Sampdoria-Inter 0-5, Crotone-Roma 0-2.

Tutto invariato, in attesa di Lazio-Bologna, nelle zone alte ma non altissime della Serie A. Nelle posizioni che non contano per lo scudetto ma per la qualificazione alla Champions e all’Europa League vincono tutte le principali candidate: il Milan prosegue la sua rincorsa, consolidando la sesta posizione a 5 punti dalla quarta (provvisoria) dell’Inter, che stravince 5-0 a Genova contro la Samp, con poker del ritrovato Icardi. Vince anche la Roma, 2-0 a Crotone.

Gli uomini di Gattuso, che proprio contro l’Inter hanno da recuperare una partita in meno rispetto alle altre squadre dei quartieri alti della classifica, partono bene ma poi se la vedono brutta contro il Chievo: alla fine a San Siro finisce 3-2 e segna ancora Andre Silva. I nerazzurri, in attesa di un derby che non si sa ancora quando sarà recuperato ma che rischia di essere decisivo, passeggiano invece a Marassi: segnano Perisic e quattro volte Icardi.

Tranquillo anche il pomeriggio della Roma, reduce dalla brillante qualificazione ai quarti di Champions League: i giallorossi soffrono relativamente e stendono il Crotone con El Shaarawy e Nainggolan. La Roma ora è saldamente terza con 59 punti.