Corsa Champions: Napoli e Atalanta ok, si ferma la Roma

Bergamaschi e partenopei vincono non senza soffrire contro le meno quotate Udinese e Crotone e agganciano le posizioni Champions, al netto delle varie gare da recuperare. Roma scavalcata dalla Lazio

E’ un turno favorevole a Napoli e Atalanta quello pasquale, nell’ottica della corsa Champions. Le due squadre vincono rispettivamente contro Crotone e Udinese e accorciano nettamente sul Milan, fermato sull’1-1 in casa dalla Sampdoria. Prima della partita della Juventus, l’Atalanta è dunque terza a due punti dal secondo posto dei rossoneri, mentre il Napoli è quarto a 4 punti dal Milan, ma con una partita in meno che sarà recuperata proprio contro la Juventus, a Torino, mercoledì prossimo. Restano attardate invece Roma e Lazio: i giallorossi vengono fermati sul 2-2 in trasferta a Sassuolo e si fanno così scavalcare dai cugini biancocelesti, autori di una prestazione mediocre in casa contro lo Spezia, ma basta per vincere e salire al sesto posto a 4 punti dal Napoli. La Roma, che a lungo durante il campionato è stata tra il quarto e il quinto posto, si trova ora addirittura settima, a 1 punto dalla Lazio e dunque a 5 dal quarto posto del Napoli (che ha una partita in meno, mentre la Juve mentre scriviamo ha 4 punti più degli uomini di Fonseca, con 2 partite in meno).

Per la precisione, Napoli-Crotone è finita 4-3, Atalanta-Udinese 3-2, Lazio-Spezia 2-1. Ora la classifica vede l’Inter (che deve giocare contro il Bologna, mentre scriviamo) saldamente al comando con 65 punti, Milan 60 e poi tutte le altre già citate. Per Milan, Atalanta e Roma le gare rimanenti da disputare sono 9, per le altre in corsa per scudetto o posti europei 10 o 11. Mercoledì si recuperano Juve-Napoli e Inter-Sassuolo, poi il prossimo turno vede Parma-Milan, Inter-Cagliari, Verona-Lazio, Juventus-Genoa, Fiorentina-Atalanta, Sampdoria-Napoli e Roma-Bologna.