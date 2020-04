Coronavirus, Intesa Sanpaolo e Generali potenziano l’impegno

La banca ha portato a 50 miliardi l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese: “In tutto abbiamo 450 miliardi di credito accordato, il 25% del Pil”, dice il CEO Messina – La donazione di Generali per Trieste.

Prosegue l’impegno delle grandi aziende italiane per sostenere l’emergenza Covid-19. Su tutte spicca ancora una volta Intesa Sanpaolo, prima banca italiana che grazie alle misure varate dal Governo questa settimana, aumenta a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese.

Anche nell’emergenza causata dall’epidemia si conferma dunque il ruolo di Intesa Sanpaolo come punto di riferimento nell’erogazione di credito a famiglie e imprese. Un’attività che, a partire dalla conferma dei 450 miliardi di euro di affidamenti a livello di gruppo, si è ulteriormente ampliata grazie ai nuovi impieghi, che nel solo mese di marzo hanno fatto crescere lo stock consolidato per una cifra pari a 5 miliardi di euro. Le erogazioni a medio e lungo termine, a sostegno degli investimenti di famiglie e imprese, nei primi 3 mesi dell’anno sono stati pari a 15 miliardi di euro a livello di gruppo, fa sapere la banca.

Inoltre in poche settimane, da metà marzo al 3 aprile, Intesa Sanpaolo ha già erogato complessivamente 1,5 miliardi di euro di nuovi finanziamenti alle PMI per l’emergenza Covid-19, a fronte di circa 10.000 richieste. Le nuove risorse per le imprese comprendono sia nuove linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti – della durata di 18 mesi meno un giorno, di cui 6 di preammortamento – sia linee di credito già deliberate e rese disponibili come liquidità per cassa per le imprese clienti, proprio per affrontare con ampia flessibilità la gestione dei pagamenti urgenti.

La messa a disposizione di 50 miliardi complessivi si aggiunge alla maxi donazione da 100 milioni per il sistema sanitario e ad altre iniziative parallele. “In questo periodo di eccezionale emergenza – ha detto Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo – il nostro gruppo ha messo in campo significative iniziative per contrastare gli effetti dell’epidemia sia a livello sociale che economico. Oggi siamo in grado di aumentare ancora la liquidità a disposizione delle PMI, per superare l’emergenza e rilanciare il nostro Paese. La forza della nostra banca e delle persone che ne fanno parte continuerà ad essere al fianco delle imprese e delle famiglie, con 450 miliardi di credito accordato, pari a oltre il 25% del Pil italiano”.

Aggiunge un altro importante tassello di solidarietà anche Generali, che ha donato 1 milione di euro all’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per la terapia intensiva dell’Ospedale di Cattinara di Trieste e per dispositivi di protezione individuale nelle case di riposo della città, che è quella dove è stata fondata e dove ha ancora le sue radici. L’iniziativa rientra nell’ambito del Fondo Straordinario Internazionale creato dalla Compagnia per far fronte all’emergenza del Covid-19.

“La lotta all’epidemia – hanno commentato il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, e il Group CEO, Philippe Donnet – è una sfida che sta toccando drammaticamente persone, famiglie e aziende in tutto il mondo, per cui si rende necessaria la condivisione e la concertazione degli sforzi, sia a livello globale sia intervenendo sulle comunità locali. L’intervento di Generali a favore della comunità di Trieste è un’ulteriore iniziativa nell’ambito nel nostro impegno responsabile in questo momento difficile”.