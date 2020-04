Coronavirus: dipendenti Unicredit raccolgono 1,2 milioni

Ricevute più di 3000 donazioni in sole due settimane, di cui oltre il 20% da dipendenti dall’estero.

Si è conclusa con un grande traguardo la raccolta fondi dei dipendenti Unicredit, organizzata per sostenere tre degli ospedali italiani maggiormente coinvolti nella battaglia contro Covid-19. In sole due settimane sono state ben 3.016 le donazioni pervenute dai dipendenti, che hanno contribuito a raccogliere un importo complessivo di oltre 1.228.000 euro, di cui 1 milione di euro offerto da Unicredit Foundation.

“Sono molto orgoglioso e riconoscente – ha commentato il CEO Jean-Pierre Mustier – per la generosità dei nostri colleghi e ancora una volta voglio ringraziare moltissimo tutti coloro che hanno fatto una donazione per questa importante causa. Questi contributi, insieme al supporto di Unicredit Foundation, consentono al nostro Gruppo di fornire un aiuto significativo agli specialisti per curare i malati e finanziare la ricerca nello studio di trattamenti e vaccini. Insieme continueremo a fare la cosa giusta e, come squadra, supereremo questo difficile momento.”

Tenuto conto delle preferenze espresse dai donanti, i contributi saranno così ripartiti:

• 556.600 euro all’Ospedale Luigi Sacco di Milano;

• 353.500 euro all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma;

• 318.600 euro alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Oltre a questa raccolta fondi, Unicredit ha organizzato nei diversi Paesi in cui è presente altre importanti donazioni ai servizi sanitari locali per continuare a fare la cosa giusta e contribuire laddove possibile alla lotta contro la pandemia. In Italia la banca di piazza Gae Aulenti ha donato 2 milioni di euro al Dipartimento della Protezione Civile per l’acquisto di mascherine, materiale sanitario e attrezzature mediche; 360.000 euro alla Croce Rossa italiana grazie ai fondi raccolti tramite Unicredit Card Flexia Classic Etica e 200.000 euro sono stati donati da Unicredit Foundation all’Ospedale Policlinico di Milano. Unicredit ha inoltre messo a disposizione della Croce Rossa Italiana un conto corrente solidarietà completamente gratuito per la raccolta fondi a supporto di tutte le attività che la CRI sta mettendo in atto per affrontare la crisi.