Coronavirus, accordo tra sindacati e Confindustria

Raggiunta l’intesa tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli delle imprese per gestire l’attività produttiva anche in queste settimane di emergenza ma tutelando la salute dei dipendenti, con ampio ricorso agli ammortizzatori sociali e alla riduzione o sospensione temporanea della produzione.Le fabbriche chiuderanno qualche giorno per permettere la sanificazione

E’ stato raggiunto, dopo un duro confronto durato fino a notte inoltrata, l’importante accordo tra sindacati e imprese per gestire le attività produttive delle fabbriche in queste settimane di emergenza da coronavirus, evitando di fermare l’economia e soprattutto mettendo in sicurezza i lavoratori. All’intesa tra Cgil, Cisl, Uil, Confindustria e Confapi ha contribuito anche il Governo e si è dunque arrivati ad un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

“L’accordo sottoscritto – spiegano i sindacati in una nota congiunta – consentirà alle imprese di tutti i settori, attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali e la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. I lavoratori e le lavoratrici italiane sapranno agire e contribuire nell’adeguare l’organizzazione aziendale e i ritmi produttivi per garantire la massima sicurezza possibile e la continuazione produttiva essenziale per non fermare il Paese”. Le fabbriche resteranno dunque chiuse qualche giorno per adeguare gli impianti al protocollo, ma poi seppur non a pieno regime e con le dovute cautele l’industria non si fermerà.

“Importante – concludono i sindacati – è la sottoscrizione del testo da parte del Governo che, per quanto di sua competenza, favorirà la piena attuazione del protocollo”. L’accordo riguarda chi non può ricorrere allo smart working ed è arrivato dopo un duro scontro, visto che Confindustria premeva per un “codice di autoregolamentazione”, meno stringente e privo di sanzioni. Una sorta di decalogo di buone prassi volontarie a cui le aziende possono o meno attenersi, in totale autonomia senza discuterne con le rappresentanze dei lavoratori. E senza essere costrette a chiudere, anche solo pochi giorni, per consentire la sanificazione degli ambienti e mettersi in regola.