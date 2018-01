Controsorpasso Napoli: 3-1 al Bologna, azzurri primi

Il Napoli supera gli emiliani, che dopo pochi minuti devono rinunciare a Verdi per infortunio: in vantaggio con Palacio, rimonta azzurra con un autogol e una doppietta di Mertens.

Niente. Da un mese a questa parte, al netto della sosta che ha contribuito a ammorbidire un po’ gli animi, non passa domenica senza veleni arbitrali. La sfida tra Napoli e Juventus, che vede ancora il Napoli davanti e capolista dopo il successo casalingo contro il Bologna, si sta giocando sul campo ma anche sugli episodi arbitrali, alcuni dei quali rimasti dubbi persino dopo essere stati setacciati dalla Var.

Così è stato sul mani di Mertens a Crotone, su quello (ancora più clamoroso) di Bernardeschi a Cagliari, e sul gol sempre di Mertens, ma in realtà in quel caso regolare, a Bergamo. E anche questo weekend lascia qualche sottile strascico: la Juventus beneficia di due espulsioni, severe ma giuste, sul campo del Chievo Verona, mentre il Napoli alla fine dilaga contro il Bologna, anche se il gol del 2-1, che porta in vantaggio gli uomini di Sarri, arriva su un rigore che in molti hanno giudicato generoso.

La classifica, comunque, continua a dire Napoli-Juventus: dopo 22 giornate i partenopei hanno 57 punti, una media davvero fenomenale che li proietterebbe non lontano da quota 100 punti, un vero record per un club come il Napoli, e subito a ruota rimane agganciata la Juventus con 56 punti, un bottino persino superiore a quello dell’anno scorso a questo punto della stagione, ma che almeno per ora non vale il primo posto. La prossima giornata la Juve ospita il Sassuolo, mentre il Napoli se la vedrà in casa del Benevento.