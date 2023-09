Conti correnti: Bbva alza la remunerazione in Italia fino al 5%

La banca spagnola remunera i conti correnti con un 4% e il deposito flessibile con un 5%

La spagnola Bbva, smarca i grandi istituti italiani e offre una maggiore remunerazione dei conti correnti. Fino al 31 gennaio 2025 i conti correnti in Bbva verranno remunerati al 4%, in rialzo dal 2%, mentre per il deposito flessibile, che si può sottoscrivere da un minimo di 500 euro fino a massimo 50 mila euro, gli interessi passeranno al 5% dal 3% per 12 mesi.

“È una scelta in linea con la strategia adottata sin dallo sbarco in Italia”, spiega a Milano Finanza Javier Lipuzcoa, head of digital banking Italy di Bbva, che in totale gestisce 762,5 miliardi di asset, ha quasi 70 milioni di clienti in 25 Paesi e ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 3,87 miliardi (+31,1%). “Vogliamo offrire una proposta completa e competitiva per garantire il miglior servizio possibile rimanendo fedeli al modello di banca universale digitale”.

In Italia più volte è stato fatto cenno al fatto che i conti correnti sono poco o nulla remunerati. E anche la Banca d’Italia ha sottolineato la necessità di maggiori rendimenmtiu sui depositi.

In Italia Bbva punta a 320.000 clienti entro l’anno

In Italia la banca spagnola ha raccolto in due anni 250.000 clienti e, dice Lipuzcoa, chiuderà l’anno con 320.000 clienti. Nel nostro paese Bbva offre un conto e una carta zero spese per sempre, accompagnata da una serie di servizi bancari digitali daily banking per la maggior parte gratuiti. Poi ci sono finanziamenti per rateizzare gli acquisti o chiedere lo stipendio fino a 15 giorni prima dell’accredito. “Il nostro modello si basa sul retail e al momento non vogliamo estenderlo” dice il manager. “In Italia resteremo una banca digitale con focus sulla crescita organica attraverso digitalizzazione, innovazione e sostenibilità”.