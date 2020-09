Consumi elettrici, le rinnovabili balzano al 40%

Secondo i dati Terna ad agosto la domanda è calata dell’1,4% rispetto ad agosto 2019, ma è aumentata nei primi 8 mesi del 2020 la quota di energia pulita, soprattutto grazie al boom dell’eolico (+66%).

Calano i consumi elettrici in Italia nel mese di agosto, ma cresce la percentuale coperta da fonti di energia rinnovabile, che raggiunge il 40%, due punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2019. A rivelarlo è il consueto bollettini mensile di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale. La domanda di elettricità in Italia ad agosto è stata di 26,1 miliardi di kWh, in calo dell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Questo valore è stato ottenuto con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media sostanzialmente in linea con quella di agosto dello scorso anno. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta a un decremento dell’1,2%.

La domanda complessiva dei primi otto mesi del 2020, soprattutto a causa del periodo di lockdown, è in flessione del 7,7% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In termini rettificati il dato resta sostanzialmente invariato (-7,5%). Da gennaio ad agosto le fonti rinnovabili hanno coperto complessivamente il 40% della domanda elettrica, rispetto al 36% del corrispondente periodo del 2019. E anche nel singolo mese di agosto la percentuale è stata del 40%, rispetto al 38% dello stesso mese dello scorso anno. I dati dei primi 8 mesi dell’anno risentono fortemente del crollo dei consumi connesso al periodo di lockdown durante il quale si è fortemente ridimensionata la quota degli impianti termoelettrici ed è balzata in avanti la quota coperta dalle rinnovabili.

Nel mese di agosto 2020, sempre secondo Terna, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 94,1% con produzione nazionale e per la quota restante (5,9%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (24,7 miliardi di kWh) è risultata in aumento (+1,4%) rispetto ad agosto 2019. In crescita le fonti di produzione eolica (+66%) e fotovoltaica (+2,2%); in calo le fonti geotermica (-2,9%) e idroelettrica (-3,9); stazionaria quella termoelettrica.