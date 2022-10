Consulenza finanziaria, Corcos di Fideuram: “Le tre sfide per il 2023: umane, tecnologiche e sociali”

Ecco alcune dichiarazioni dell’Ad di Fideuram ISPB, nel corso della tavola rotonda “Sostenibilità e digitale nel Wealth Management”, svoltasi durante l’Accenture Banking Conference 2022

La banca del futuro è sempre più digitale ma anche “empatia”. “L’evoluzione digitale riguarda anche il nostro mondo, quello della consulenza finanziaria. Credo che la stagione del fai da te, con tutti i danni che ha prodotto, sia fortunatamente finita”, ha dichiarato Tommaso Corcos, Amministratore delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking durante l’Accenture Banking Conference 2022, l’appuntamento annuale dedicato al Top Management delle banche italiane. “Oggi c’è una gestione complessiva degli asset e la richiesta dei nostri clienti è assolutamente più articolata, basti pensare ai private market, al mondo degli alternativi e dei digital asset. C’è dunque una richiesta di consulenza molto più importante al quale dobbiamo continuare ad attrezzarci con nuove competenze e nuovi sistemi”, ha aggiunto l’Ad.

Proprio riguardo alla richiesta di consulenza sempre più evoluta, Corcos ha ricordato come “recentemente abbiamo lanciato in Svizzera la prima digital wealth management. È la dimostrazione che alcuni segmenti del mercato li copri totalmente con le tue società, mentre in altri ti fai accompagnare da diversi azionisti e investitori andando così a cogliere nuove opportunità di crescita e condivisione che sono sempre molto funzionali. La cosa che mi colpisce sempre è che una realtà come Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, pur essendo dimensionalmente rilevante, ha una grandissima capacità di posizionamento di mercato in molti ambiti”.

Consulenza finanziaria: le sfide del 2023

Per quanto riguarda le sfide del 2023 l’Ad di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “Le sfide per il nuovo anno sono umane, tecnologiche e sociali. La prima sfida è verso le persone che costruiscono la nostra comunità; dobbiamo continuare a lavorare per mantenere un’organizzazione ad alta intensità umana. Il secondo riguarda la continuità processo di digitalizzazione; recentemente abbiamo lanciato la digital wealth management in Italia che si chiama Fideuram Direct. E infine il contributo che possiamo dare al sociale, basti pensare all’importante ruolo del nostro azionista, Intesa Sanpaolo, in quest’ambito. Ricordo con piacere il progetto Digital Restart che Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha lanciato in collaborazione con Talent Garden: un Master in Data Analysis pensato per i professionisti lombardi tra i 40 e i 50 anni che vogliono rimettersi in gioco nel mondo lavorativo dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia di Covid-19. L’idea è di continuare questo progetto anche in altre regioni del nostro Paese”.

Corcos sulla sostenibilità: “La nostra industria ha un compito anche etico”

Sul tema della sostenibilità Corcos ha ricordato come: “in questo ambito l’industria del risparmio gestito e del wealth management dev’essere guida del cambiamento. Siamo investitori ma anche allocatori di risorse perché mettiamo a disposizione importanti investimenti che supportano questa trasformazione. Abbiamo anche un ruolo di confronto con i nostri clienti, attraverso l’educazione finanziaria. La nostra industria ha un compito anche etico nel continuare a fornire le giuste indicazioni in quest’ambito”.