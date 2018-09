Consob, Nava si è dimesso da presidente

Dopo infinite polemiche dei Cinque Stelle e della Lega che hanno accompagnato il suo mandato fin dall’origine per non essersi messo in aspettativa dalla Ue, dov’era alto dirigente, Mario Nava ha gettato oggi la spugna e si è dimesso da presidente della Consob – L’ex assessore grillino Minenna tra i candidati alla successione

Mario Nava si è dimesso da presidente della Consob. Lo ha fatto davanti al Collegio dell’Authority di vigilanza sulla Borsa in una riunione straordinaria e urgente. La decisione di Nava, anticipata dal sito del Sole 24 Ore, arriva dopo le pressioni della maggioranza di governo Lega-Cinque Stelle che aveva insistentemente e polemicamente chiesto a Nava, nominato a suo tempo dal governo Gentiloni, di mettere in regola la sua posizione rispetto alla Commissione Europea rinunciando al ruolo di distaccato, che gli imponeva di riferire il suo operato a Bruxelles, e di mettersi in aspettativa. Nava, che è un brillante eurocrate, ha rifiutato e ha preferito rinunciare alla presidenza della Consob, che perde così dopo soli pochi mesi un presidente di valore. Ma ha tenuto il punto sostenendo che la fine della sua presidenza è “una questione solo politica perchè non c’era nessun motivo legale”. Poi si è detto “amareggiato” della scelta che è stato costretto a fare. Ora il Governo Conte avrà la possibilità di nominare un nuovo presidente e, secondo le prime in discrezioni, la scelta potrebbe essere interna alla stessa Consob e cadere su Marcello Minenna, dirigente dell’Authority vicino a grillini e già assessore della Giunta Raggi a Roma. Non a caso, appena appresa la notizia della rinuncia di Nava, il vicepremier e leader dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha subito scompostamente esultato avvertendo che “ora si cambia musica” con la “nomina di un servitore dello Stato e non della finanza internazionale” ed complimentandosi con i suoi che hanno condotto fin dall’inizio questa rovinosa battaglia.