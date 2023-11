Consip: Vodafone vince la gara per la telefonia mobile nella PA

Il contratto “Telefonia mobile edizione 9” offre servizi di telefonia a un massimo di 1.400.000 utenti, comprendendo anche il noleggio e la manutenzione di dispositivi radiomobili come telefoni e tablet di diverse categorie. Maggiore attenzione anche alla sicurezza informatica e alla salute

Vodafone ha vinto la gara Consip per la fornitura di servizi di telefonia mobile alle Pubbliche Amministrazioni. Il contratto “Telefonia mobile edizione 9” include servizi di telefonia per un massimo di 1.400.000 utenti, noleggio e manutenzione di dispositivi radiomobili come telefoni e tablet di diverse categorie, e servizi avanzati di mobilità come Lan/Intranet, SMS massivi, Enterprise Mobility Management, Sicurezza centralizzata e Fleet Management, al fine di soddisfare le esigenze di comunicazione mobile della Pubblica Amministrazione.

Le novità del nuovo contratto

Il nuovo contratto “Telefonia mobile edizione 9” presenta diverse novità. A livello tecnologico viene introdotto il 5G come nuovo servizio disponibile per tutti i terminali radiomobili. Viene assicurata una qualità del servizio voce e dati con una copertura territoriale garantita del 99,3% per voce e dati in 4G, 94,7% per dati in 4G+, e un terzo del territorio per il 5G. Ampliata anche l’offerta di una vasta gamma di dispositivi radiomobili con sistemi operativi iOS e Android.

Rafforzati gli sforzi nel campo della cybersecurity per aumentare la protezione delle utenze a livello di rete dell’operatore mobile. Più attenzione anche alla salute con valori di SAR (quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo umano) dei terminali radiomobili inferiori di almeno il 50% rispetto a limiti di legge.

L’adesione al contratto

L’adesione al nuovo contratto, attivo dal 16 novembre, avverrà tramite “ordine diretto su convenzione” e potrà riguardare utenze, configurazioni, apparati telefonici e servizi aggiuntivi.