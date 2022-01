Consip: al via la seconda gara per la sanità digitale

Per un valore di circa 540 milioni di euro, l’obiettivo della gara quello di guidare lo sviluppo dei servizi integrati della rete sanitaria territoriale – Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 31 gennaio 2021

Consip ha pubblicato la seconda gara di sanità digitale dedicata ai “Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino”. In coerenza con la missione “salute” del Pnrr e in linea con l’approccio “one-health”, si tratta della seconda di tre iniziative destinate a supportare la trasformazione digitale della sanità pubblica e si colloca fra le gare strategiche previste dal piano triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione 2020-2022.

In particolare, la nuova iniziativa ha per oggetto i servizi applicativi dedicati a Centri unici di prenotazione (Cup), interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app (lotti 1-4) e i servizi di supporto (lotti 5-6). Per un valore di circa 540 milioni di euro, l’obiettivo della gara è di guidare lo sviluppo dei servizi integrati della rete sanitaria territoriale.





Nello specifico, l’oggetto della gara prevede: servizi applicativi (sviluppo ed evoluzione software, anche in co-working con l’amministrazione, migrazione applicativa, configurazione e personalizzazione di soluzioni software, manutenzione adeguativa e correttiva su software, supporto specialistico, conduzione applicativa e infrastrutturale) e servizi di supporto (project management, supporto al monitoraggio, change management, Pmo e demand management, digitalizzazione dei processi sanitari, IT strategy ed advisory).

Per i “servizi applicativi” è prevista l’aggiudicazione, per ciascun lotto, di un accordo quadro con più fornitori, mentre per i “servizi di supporto” l’accordo quadro sarà stipulato con un solo fornitore per lotto.

Infine, durante il corso del 2022 seguirà la pubblicazione di ulteriori iniziative di sanità digitale e in particolare la gara dedicata ai sistemi informativi gestionali.