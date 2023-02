Consiglio regionale Lombardia: chi ce l’ha fatta e chi no. Ecco tutti i nomi degli eletti

Gli 80 seggi del consiglio regionale della Lombardia saranno distribuiti in base ai risultati elettorali – Il centrodestra conquista il premio di maggioranza – Ecco tutti gli eletti provincia per provincia

Attilio Fontana è stato confermato alla presidenza della Regione Lombardia con il 54,67% dei voti, la maggioranza assoluta che permette al centrodestra di conquistare anche l’ambito premio del 60%. Comincia dunque a prendere forma la nuova conformazione del Consiglio regionale lombardo, composto da 80 seggi così distribuiti: 48 al centrodestra (cui si aggiunge quello del presidente), 23 al centrosinistra (più Majorino), 7 al Terzo Polo.

Ma chi ce l’ha fatta e chi no? I risultati elettorali hanno garantito alcune conferme, ma anche tante sorprese, con nomi di peso rimasti senza poltrona. Vediamo chi entrerà in Consiglio regionale e chi invece è rimasto escluso.

Elezioni regionali Lombardia: i risultati definitivi

Con l’astensionismo alle stelle, vincere con il 54,67% dei voti per Attilio Fontana ha significato prendere 1,77 milioni di voti, contro i 1,1 milioni voti conquistati da Pierfrancesco Majorino del centrosinistra (33,93%), i 320mila (9,87%) ottenuti da Letizia Moratti con il Terzo Polo e i 49mila voti (1,53%) andati a Maria Ghidorzi di Unione Popolare.

Consiglio regionale Lombardia: i seggi partito per partito

Grazie al risultato ottenuto da Fratelli d’Italia (25,18%), il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni farà la parte del leone in consiglio regionale con 22 consiglieri. Segue, dai seggi dell’opposizione, il Pd (21,82%), con 17 consiglieri. Tiene la Lega (16,53%) con 14 consiglieri, mentre Forza Italia si ferma a 6 (7,23%).

E ancora: la lista civica di Fontana ottiene 5 seggi (6,6%), la Lista Moratti 4 (5,3%), Azione-Italia Viva 3 (4,25%) e il Movimento 5 Stelle 3 (3,93%).

Consiglio regionale Lombardia: chi ce l’ha fatta…

Il record di voti lo ha conquistato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono (PD), ottenendo 35.761 preferenze. Rimanendo nel centrosinistra entra in consiglio regionale Luca Paladini dei Sentinelli, che grazie alle sue 3.790 preferenze viene eletto con la lista civica di Majorino. Nel Partito Democratico, valanga di preferenze (9.249) a Milano per il giovane Paolo Romano, mentre mantengono la loro poltrona in Consiglio Pietro Bussolati e Carmela Rozza.

Nel centrodestra entra in consiglio regionale Vittorio Feltri, capolista per Fratelli d’Italia. Risultato positivo anche per Christian Garavaglia (FdI) con 10.329 voti, e Chiara Valcepina (5.464 voti). Eletto anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi (Noi Moderati – RInascimento Sgarbi) che però ha già annunciato di voler lasciare il seggio al primo dei non eletti.

Per il Terzo Polo entra Lisa Noja, che a Milano ha raccolto 3.246 voti con Azione – Italia Viva.

…e chi no: da Gallera a Pregliasco, ecco i grandi esclusi

Tra i grandi esclusi dal nuovo consiglio regionale c’è l’ex assessore al welfare Giulio Gallera, candidato nelle fila di Forza Italia, arrivato secondo nella sua lista a Milano (davanti c’è l’ex garante per gli animali del Comune di Milano Gianluca Comazzi).

Non riescono ad agguantare il seggio nemmeno il direttore d’orchestra Alberto Veronesi (figlio dell’oncologo Umberto Veronesi) e il filosofo Stefano Zecchi: entrambi erano candidati con Fratelli d’Italia. Fuori per il Pd l’ex direttora del carcere di Bollate, Cosima Buccoliero e Maso Notarianni, ex marito di Cecilia Strada.

Fuori anche il virologo Fabrizio Pregliasco, candidato nella lista civica di Majorino.

Consiglio regionale: i seggi provincia per provincia

Milano (24 seggi)

Fratelli d’Italia: Christian Garavaglia, Marco Alparone, Franco Lucente, Vittorio Feltri, Chiara Valcepina, Matteo Forte. Totale 6 seggi

Lega: Silvia Scurati, Riccardo Pase. Totale 2 seggi.

Forza Italia: Gianluca Comazzi.

Lombardia Ideale – Fontana Presidente: Carmelo Ferraro.

Noi Moderati: Vittorio Sgarbi. ,

Pd: Paolo Romano, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Alfredo Negri, Maria Rozza, Paola Bocci. Totale 6 seggi.

Movimento 5 Stelle: Nicola Di Marco, Paola Pizzighini. Totale 2 seggi,

Alleanza Verdi e Sinistra: Onorio Rosati,

Patto Civico – Majorino Presidente: Michela Palestra e Luca Paladini. Totale 2 seggi.

Azione – Italia Viva: Lisa Noja.

Lista Moratti Presidente: Manfredi Palmeri.

Bergamo (9 seggi)

Fratelli d’Italia: Paolo Franco, Lara Magoni, Michele Schiavi. Totale 3 seggi.

Lega: Giovanni Malanchini, Roberto Anelli. Totale 2 seggi.

Forza Italia: Jonathan Lobati.

PD: Davide Casati, Jacopo Scandella. Totale 2 seggi.

Moratti: Ivan Rota.

Brescia (10 seggi)

Fratelli d’Italia: Carlo Bravo, Barbara Mazzali, Diego Invernici. Totale 3 seggi.

Lega: Floriano Massardi, Davide Caparini. Totale 2 seggi.

Forza Italia: Simona Tironi.

PD: Emilio Del Bono, Miriam Cominelli. Totale 2 seggi.

Movimento 5 Stelle: Paola Pollini.

Azione – Italia Viva: Massimo Vizzardi.

Como (5 seggi)

Fratelli d’Italia: Anna Dotti.

Lega: Alessandro Fermi.

Forza Italia: Sergio Gaddi.

Lombardia Ideale – Fontana Presidente: Marisa Cesana.

PD: Angelo Orsenigo.

Cremona (3 seggi)

Fratelli d’Italia: Marcello Ventura.

Lega: Filippo Bongiovanni.

PD: Matteo Piloni.

Lecco (3 seggi)

Fratelli d’Italia: Giacomo Zamperini.

Lega: Mauro Piazza.

PD: Gianmario Fragomeli.

Lodi (2 seggi)

Fratelli d’Italia: Patrizia Baffi.

PD: Roberta Vallacchi.

Mantova (3 seggi)

Fratelli d’Italia: Alessandro Beduschi.

Lega: Alessandra Cappellari.

PD: Marco Carra.

Monza Brianza (7 seggi)

Fratelli d’Italia: Federico Romani, Alessia Villa. Totale 2 seggi.

Lega: Alessandro Corbetta.

Forza Italia: Fabrizio Figini.

Lombardia Ideale – Fontana Presidente: Jacopo Dozio.

PD: Pietro Luigi Ponti.

Lista Moratti Presidente: Martina Sassoli.

Pavia (4 seggi)

Fratelli d’Italia:Claudio Mangiarotti.

Lega: Elena Lucchini.

Forza Italia: Ruggero Invernizzi.

Lombardia Ideale – Fontana Presidente: Alessandro Cantoni.

Sondrio (1 seggio)

Lega: Massimo Sartori.

Varese (7 seggi)