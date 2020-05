Confagricoltura-Open Fiber: fibra ottica alle imprese

L’accordo tra le due realtà mira a favorire la diffusione della banda ultra larga e a ridurre il digital divide delle imprese agricole, puntando sull’agricoltura 4.0

Accordo tra Confagricoltura e Open Fiber per favorire la diffusione della banda ultra larga nelle aziende agricole italiane. L’intesa prevede la promozione di iniziative volte ad agevolare la realizzazione della rete e a contribuire all’avanzamento tecnologico del settore, permettendo agli imprenditori di fare un salto verso l’agricoltura 4.0.

“Si tratta di un accordo che assume grande rilevanza, soprattutto in questo delicato momento dell’emergenza sanitaria del COVID-19, in cui è emersa in modo chiaro l’importanza strategica della digitalizzazione e la necessità di accelerarne i processi di sviluppo”, spiegano Confagricoltura e Open Fiber in una nota congiunta.

L’emergenza coronavirus ha mostrato anche l’importanza che l’e-commerce ricopre nel settore agroalimentare sia in termini di vendite sia in termini di competitività delle aziende che, con una rete interamente in fibra ottica, potranno garantire stabilità, velocità e capienza nella trasmissione dei dati.

L’Intesa tra Confindustria e Open Fiber, spiegano ancora le società, consentirà di portare avanti una serie di collaborazioni volte a definire e diffondere iniziative che permetteranno di superare il digital divide delle imprese agricole.

“Confagricoltura – sottolinea il direttore generale Francesco Postorino – continua così il suo percorso virtuoso che punta al fondamentale contributo della ricerca e dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo di filiere agricole ed agroalimentari moderne che sempre di più ricorrono a sistemi di precision farming e di agricoltura digitale, per assicurare produzioni di qualità e sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.”

Per Simone Bonannini, direttore marketing e commerciale di Open Fiber: “L’accordo siglato con Confagricoltura ci permetterà di raggiungere più velocemente con la nostra rete di ultima generazione le aziende della filiera agricola.”.