Il Consiglio di amministrazione di NB Aurora (“Aurora”) approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024

Al 30 giugno 2024, NAV di Aurora raggiunge circa 330,4 milioni di Euro (+1,1% rispetto al 31 marzo 2024). Risultato netto di circa 4,6 milioni di Euro. Nel primo semestre 2024, Aurora ha ceduto Dierre Group e Club del Sole, reinvestendo in entrambi i casi, e ha distribuito dividendi per circa 32,6 milioni di Euro. Inoltre, ha sottoscritto un aumento di capitale di 1,4 milioni di Euro in BluVet

Il Consiglio di Amministrazione di NB Aurora S.A. SICAF-RAIF (“Aurora”) ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 2024.

Situazione al 30 giugno 2024

Al 30 giugno 2024 il NAV di Aurora è pari a Euro 330.419.687 (+1,1% rispetto al dato pro-forma al 31 marzo 2024 post distribuzione a maggio 2024 del dividendo ordinario e straordinario), che corrisponde a Euro 13,4573 per azione calcolato come rapporto tra il NAV e il numero totale di azioni (24.553.115). Il veicolo di permanent capital, quotato in Italia sul mercato Euronext MIV Milan – Segmento Professionale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha chiuso il primo semestre dell’anno con risultato netto pari a Euro 4.584.678.

Eventi rilevanti

Il 14 febbraio 2024, perfezionata, generando una plusvalenza, la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Dierre Group, leader in Italia nelle protezioni e nei componenti a tecnologia avanzata e ad alto impatto estetico per l’automazione industriale, attraverso il veicolo controllato D Club S.r.l. al Fondo Alto Capital V gestito da Alto Partners SGR. Il controvalore complessivo dell’operazione è di circa Euro 108,5 milioni, di cui circa Euro 44,2 milioni relativi ai fondi gestiti da Neuberger Berman AIFM S.à r.l., dei quali circa Euro 21,5 milioni di pertinenza di Aurora. Contestualmente, Aurora ha reinvestito nella società insieme ai fondi di co-investimento un importo complessivo di circa Euro 10,2 milioni, di cui circa Euro 7,4 milioni di competenza di Aurora, rimanendo azionista insieme al fondatore e Presidente Cav. Giuseppe Rubbiani.

Il 29 aprile 2024, l’Assemblea Generale di Aurora ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario e ha preso atto di uno straordinario (relativo alla plusvalenza generata dalla suddetta cessione della partecipata Dierre Group) approvato dal Consiglio di Amministrazione, per complessivi Euro 32.641.199,94 e corrispondenti a 1,130000 Euro per azione quotata di classe A. L’Assemblea Generale di Aurora ha altresì nominato i nuovi membri del Consiglio d’Amministrazione, sulla base della lista approvata dal Consiglio di Amministrazione, come segue: Francesco Moglia, Amministratore; Fereshteh Stein-Pouchantchi, Amministratore; Patrizia Polliotto, Amministratore, con la qualifica di indipendente in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.; Alessandro Spada, Amministratore, con la qualifica di indipendente in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.; Serena Gatteschi, Amministratore, con la qualifica di indipendente in base al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.

Con comunicato stampa diffuso il 29 aprile 2024, è stato comunicato che è stato sottoscritto un accordo tra NB Europe Limited e NB Renaissance relativo alla riorganizzazione delle loro attività in joint venture in materia di direct private equity business (“Reorganization Agreement”). Ai sensi del Reorganization Agreement, Neuberger Berman AIFM S.à r.l. scorporerà parte delle sue attività di investment manager, comprese quelle relative, tra l’altro, ad Aurora, NB Aurora Co-Investment e NB Aurora Co-investment II, a una nuova entità lussemburghese regolata dalla CSSF. Inoltre, tutte le azioni speciali di Aurora e le 45.000 azioni di Classe B di Aurora saranno trasferite rispettivamente a un veicolo di NB Renaissance e ai membri del team di Aurora. Il completamento della suddetta riorganizzazione è subordinato all’avveramento, tra l’altro, di alcune condizioni sospensive, che si prevede avvengano entro il presente anno solare, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2025.

Il 15 maggio 2024, è stata finalizzata la cessione, generando una plusvalenza, dell’intera partecipazione (detenuta indirettamente tramite il veicolo First Club S.r.l.) in Club del Sole, leader in Italia del settore Camping-Village, a The Equity Club. Il controvalore complessivo dell’operazione di cessione dell’intera quota (inclusi i fondi di co-investimento di Aurora e alcuni co-investitori) è stato pari a circa Euro 109 milioni, di cui circa Euro 35,3 milioni di competenza di Aurora. Contestualmente, Aurora insieme ai fondi di co-investimento e ad alcuni co-investitori hanno reinvestito nel gruppo un importo complessivo di circa Euro 61 milioni, di cui circa Euro 38,3 milioni di competenza di Aurora, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale destinato a supportare l’ulteriore progetto di sviluppo del Gruppo Club del Sole. Il Consiglio di Amministrazione di Aurora, in pari data, ha altresì confermato l’Amministratore Francesco Moglia alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato la composizione del Comitato Controllo e Rischi di Aurora come segue: Patrizia Polliotto (Amministratore indipendente), quale Presidente; Alessandro Spada (Amministratore indipendente); Fereshteh Stein-Pouchantchi (Amministratore).

Il 17 giugno 2024 Aurora, insieme ai fondi di co-investimento, ha eseguito tramite il veicolo Blu Club S.r.l., un aumento di capitale in BluVet, leader italiano nella gestione di cliniche di eccellenza, per un importo complessivo di Euro 3,5 milioni, di cui Euro 1,4 milioni di competenza di Aurora.

Eventi successivi al 30 giugno 2024

Come da comunicato stampa di Aurora diffuso in data 4 luglio 2024, il Comitato d’Investimento di Aurora, come determinato dalla branch italiana di Neuberger Berman AIFM S.à r.l, risulta composto da: Patrizia Micucci, Fabio Cané, Marco Cerrina Feroni, Giacinto d’Onofrio e Marco De Simoni. Tutti i membri del Comitato d’Investimento di Aurora sono membri del senior investment team di Neuberger Berman Group.

Il 1° agosto 2024, Aurora ha rafforzato il proprio commitment verso la partecipata PHSE S.r.l., leader di mercato nel trasporto e distribuzione a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, biotech, studi clinici e campioni biologici, impegnandosi a mettere a disposizione del gruppo nuove risorse finanziarie – fino a complessivi massimi Euro 30 milioni inclusi i propri fondi di co-investimento – per supportarne l’ulteriore processo di acquisizioni strategiche e percorso di crescita a lungo termine.

Il 1° agosto 2024, l’Assemblea dei soci di Rino Mastrotto Group ha approvato il pagamento di un dividendo e la distribuzione di riserve ai propri azionisti per un importo complessivo di 124 milioni di Euro, di cui 6,9 milioni di Euro di spettanza di Aurora.

Dopo la chiusura del semestre è stata avviata la riorganizzazione di NB Aurora Holdings S.à r.l (“Aurora Holdings”) con l’obiettivo di una dissoluzione senza liquidazione. Questa riorganizzazione consiste nella scissione di Aurora Holdings in entità di nuova creazione e nella successiva fusione di tali entità in Aurora e in NB Aurora Co-Investment Fund II, essendo i due azionisti di Aurora Holdings. Si ritiene che la riorganizzazione sia effettiva almeno un mese dopo la pubblicazione del progetto comune di scissione e fusione, avvenute rispettivamente il 6 e 9 agosto 2024.

Analisi del portafoglio al 30 giugno 2024

Il fatturato aggregato delle società attualmente in portafoglio, sulla base del bilancio al 31 dicembre 2023 (ultimi dati pubblici disponibili), ammonta a circa Euro 2,9 miliardi (+2,2% rispetto al 31 dicembre 2022). In generale, nel primo semestre 2024, oltre alla realizzazione di due operazioni di disinvestimento (e contestuale reinvestimento) che hanno generato rispettivamente una plusvalenza, l’attività del team di investimento di Aurora si è concentrata sulla gestione e crescita dei valore delle società partecipate che continuano a dimostrare una positiva performance nonostante il complesso contesto economico e geo politico a livello mondiale caratterizzato dal conflitto Ucraina-Russia, dalle tensioni in Medio Oriente e dal permanere di uno scenario inflazionistico.

Attualmente il portafoglio include:

Rino Mastrotto Group : leader mondiale nella fornitura di pelli e materiali di alta qualità per luxury creation, interior design e automotive & mobility, Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato pro-forma di circa Euro 342 milioni.

: leader mondiale nella fornitura di pelli e materiali di alta qualità per luxury creation, interior design e automotive & mobility, Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato pro-forma di circa Euro 342 milioni. PHSE: leader in Italia nel trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, biotecnologici, trial clinici e campioni biologici al servizio del canale ospedaliero, PHSE ha 29 hub e siti healthcare e oltre 550 dipendenti. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa Euro 86 milioni. Nel 2023 PHSE ha completato l’acquisizione dell’80% di AirPlus e Bio Pharma Logistics, società italiane specializzate nel trasporto a temperatura controllata di farmaci, campioni diagnostici e biologici, soprattutto in ambito internazionale (import ed export dall’Italia).

leader in Italia nel trasporto a temperatura controllata di prodotti farmaceutici, biotecnologici, trial clinici e campioni biologici al servizio del canale ospedaliero, PHSE ha 29 hub e siti healthcare e oltre 550 dipendenti. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa Euro 86 milioni. Nel 2023 PHSE ha completato l’acquisizione dell’80% di AirPlus e Bio Pharma Logistics, società italiane specializzate nel trasporto a temperatura controllata di farmaci, campioni diagnostici e biologici, soprattutto in ambito internazionale (import ed export dall’Italia). Engineering Ingegneria Informatica : oggi è tra le principali realtà italiane impegnate nella trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un’offerta innovativa di piattaforme per i principali segmenti di mercato. Nel 2023 il Gruppo ha registrato ricavi per circa Euro 1,7 miliardi. Nel 2023, Engineering ha completato l’acquisizione al 100% di Extra Red S.r.l., società che si occupa di offrire servizi e progettualità ad alto valore aggiunto su tecnologie leader di mercato, in partnership con i principali vendor IT. Inoltre, é stata avviata una partnership con il Gruppo Illimity che arricchisce il portafoglio di offerta Engineering con soluzioni evolute di Digital Banking.

: oggi è tra le principali realtà italiane impegnate nella trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private, con un’offerta innovativa di piattaforme per i principali segmenti di mercato. Nel 2023 il Gruppo ha registrato ricavi per circa Euro 1,7 miliardi. Nel 2023, Engineering ha completato l’acquisizione al 100% di Extra Red S.r.l., società che si occupa di offrire servizi e progettualità ad alto valore aggiunto su tecnologie leader di mercato, in partnership con i principali vendor IT. Inoltre, é stata avviata una partnership con il Gruppo Illimity che arricchisce il portafoglio di offerta Engineering con soluzioni evolute di Digital Banking. BluVet : leader italiano nella gestione di cliniche veterinarie di eccellenza. Ad oggi sono 30 le strutture veterinarie gestite, 26 delle quali acquisite dopo l’investimento di Aurora. Grazie a un management di grande esperienza nel settore, l’obiettivo di BluVet è quello di costruire una rete nazionale di strutture veterinarie d’eccellenza, contraddistinte dall’erogazione di cure mediche e servizi di primo livello, da un personale medico che vanta competenze all’avanguardia (anche grazie al continuo programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una particolare attenzione ai temi della corporate & social responsibility. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a circa Euro 33 milioni.

: leader italiano nella gestione di cliniche veterinarie di eccellenza. Ad oggi sono 30 le strutture veterinarie gestite, 26 delle quali acquisite dopo l’investimento di Aurora. Grazie a un management di grande esperienza nel settore, l’obiettivo di BluVet è quello di costruire una rete nazionale di strutture veterinarie d’eccellenza, contraddistinte dall’erogazione di cure mediche e servizi di primo livello, da un personale medico che vanta competenze all’avanguardia (anche grazie al continuo programma di aggiornamento attraverso BluVet Academy) e da una particolare attenzione ai temi della corporate & social responsibility. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a circa Euro 33 milioni. Veneta Cucine : con 300 negozi monomarca e più di 700 rivenditori in tutto il mondo, è oggi è tra i primi produttori in Europa e al primo posto in Italia nel settore delle cucine componibili. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un valore della produzione di circa Euro 376 milioni.

: con 300 negozi monomarca e più di 700 rivenditori in tutto il mondo, è oggi è tra i primi produttori in Europa e al primo posto in Italia nel settore delle cucine componibili. Nel 2023 il Gruppo ha registrato un valore della produzione di circa Euro 376 milioni. Comet : leader Italiano nello sviluppo e produzione di mescole speciali di alta qualità in gomma naturale e siliconica realizzate “ad-hoc” per ciascun cliente grazie al proprio know-how e ampio portafoglio di ricette proprietarie. Le mescole sviluppate da Comet sono utilizzate per realizzare componenti critiche e ad alto valore aggiunto per applicazioni in diversi ambiti industriali. Nel 2023 la società ha chiuso l’esercizio con ricavi per circa Euro 81 milioni.

: leader Italiano nello sviluppo e produzione di mescole speciali di alta qualità in gomma naturale e siliconica realizzate “ad-hoc” per ciascun cliente grazie al proprio know-how e ampio portafoglio di ricette proprietarie. Le mescole sviluppate da Comet sono utilizzate per realizzare componenti critiche e ad alto valore aggiunto per applicazioni in diversi ambiti industriali. Nel 2023 la società ha chiuso l’esercizio con ricavi per circa Euro 81 milioni. Farmo : leader nello sviluppo e produzione di prodotti gluten-free, better-for-you. La società ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa Euro 17 milioni.

: leader nello sviluppo e produzione di prodotti gluten-free, better-for-you. La società ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa Euro 17 milioni. Exacer : attiva nel business delle specialty chemicals attraverso lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori, Exacer è oggi un importante partner strategico delle principali multinazionali mondiali della chimica. Nel 2023 la società ha chiuso l’esercizio con un fatturato di Euro 11 milioni.

: attiva nel business delle specialty chemicals attraverso lo sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori, Exacer è oggi un importante partner strategico delle principali multinazionali mondiali della chimica. Nel 2023 la società ha chiuso l’esercizio con un fatturato di Euro 11 milioni. PromoPharma : gruppo specializzata nella produzione e nella commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi di alta qualità. Nel 2023 il gruppo ha registrato un fatturato di circa Euro 25 milioni. Inoltre, PromoPharma sta portando avanti il proprio piano di crescita sia organica che tramite acquisizioni selezionate nel mercato di riferimento.

: gruppo specializzata nella produzione e nella commercializzazione di integratori alimentari, alimenti dietetici e dispositivi medici innovativi di alta qualità. Nel 2023 il gruppo ha registrato un fatturato di circa Euro 25 milioni. Inoltre, PromoPharma sta portando avanti il proprio piano di crescita sia organica che tramite acquisizioni selezionate nel mercato di riferimento. Finlogic : gruppo attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID. Nel 2023, la società ha registrato un fatturato di circa Euro 74 milioni. Nel primo semestre 2024, Finlogic ha completato l’acquisto del 100% dell’Etichettificio Il Nastro, azienda di Città di Castello (Perugia), con un fatturato 2023 di circa Euro 7 milioni, attiva nel campo dell’identificazione automatica tramite codici a barre stampati su etichette e nastri adesivi per applicazioni principalmente nei settori alimentare, cosmetico e farmaceutico.

: gruppo attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della tecnologia RFID. Nel 2023, la società ha registrato un fatturato di circa Euro 74 milioni. Nel primo semestre 2024, Finlogic ha completato l’acquisto del 100% dell’Etichettificio Il Nastro, azienda di Città di Castello (Perugia), con un fatturato 2023 di circa Euro 7 milioni, attiva nel campo dell’identificazione automatica tramite codici a barre stampati su etichette e nastri adesivi per applicazioni principalmente nei settori alimentare, cosmetico e farmaceutico. Dierre Group : leader italiano nella progettazione, produzione e vendita di protezioni antinfortunistiche e componenti tecnologicamente avanzati e con un design innovativo per l’automazione industriale. Nel 2023, Dierre ha realizzato un fatturato di circa Euro 60 milioni.

: leader italiano nella progettazione, produzione e vendita di protezioni antinfortunistiche e componenti tecnologicamente avanzati e con un design innovativo per l’automazione industriale. Nel 2023, Dierre ha realizzato un fatturato di circa Euro 60 milioni. Club del Sole : leader in Italia del settore camping-village e gestisce direttamente 23 camping-village (di cui 12 acquisiti dall’investimento di Aurora) in 7 regioni del Centro-Nord Italia. Nel 2023 il gruppo ha registrato un fatturato di circa Euro 90 milioni. Nel primo semestre 2024, il gruppo ha completato l’acquisizione di 3 ulteriori camping-village in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche.

: leader in Italia del settore camping-village e gestisce direttamente 23 camping-village (di cui 12 acquisiti dall’investimento di Aurora) in 7 regioni del Centro-Nord Italia. Nel 2023 il gruppo ha registrato un fatturato di circa Euro 90 milioni. Nel primo semestre 2024, il gruppo ha completato l’acquisizione di 3 ulteriori camping-village in Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. Amut : dal 1958 costruisce impianti per la lavorazione di materie plastiche. Entrata sul mercato come produttore di estrusori, AMUT ha progressivamente continuato il suo sviluppo tecnologico fino a coprire integralmente il ciclo di vita delle materie plastiche (lavorazione della materia prima, estrusione e termoformatura del prodotto finito, processi di finitura, reintegrazione del prodotto attraverso le tecnologie di riciclaggio). Nel 2023, la società ha registrato ricavi pari a circa Euro 81 milioni.

: dal 1958 costruisce impianti per la lavorazione di materie plastiche. Entrata sul mercato come produttore di estrusori, AMUT ha progressivamente continuato il suo sviluppo tecnologico fino a coprire integralmente il ciclo di vita delle materie plastiche (lavorazione della materia prima, estrusione e termoformatura del prodotto finito, processi di finitura, reintegrazione del prodotto attraverso le tecnologie di riciclaggio). Nel 2023, la società ha registrato ricavi pari a circa Euro 81 milioni. Zeis: produce scarpe con diversi marchi di proprietà, tra cui Cult e Dockstep. La società ha chiesto e ottenuto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco.

La messa a disposizione del pubblico della Relazione Finanziaria Semestrale Abbreviata al 30 giugno 2024, unitamente al report della società di revisione incaricata, sarà resa nota con apposito comunicato stampa.