Gruppo Hera: il Direttore Investor Relations Jens Klint Hansen premiato come Rising IR Professional 2024 

Hansen è stato premiato da Extel per il suo notevole lavoro nel migliorare i consensi tra investitori e analisti

Il Direttore Investor Relations del Gruppo Hera, Jens Klint Hansen, ha ricevuto il premio Rising IR Professional 2024 durante la cerimonia degli Italian Investor Relations Awards, organizzati dall’Associazione Investor Relations in collaborazione con Nasdaq ed Extel. L’evento ha avuto luogo presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti a Milano, e il risultato è stato pubblicato sulla Nasdaq Tower in Times Square a New York.

Extel, fornitore di ricerca indipendente con una elevata reputazione presso investitori istituzionali e analisti finanziari che opera sul mercato da oltre 50 anni, ha attribuito a Hansen questo riconoscimento “per il significativo incremento dei consensi ottenuti da investitori e analisti delle principali piazze finanziarie”.

“Sono grato di ricevere questo premio, che conferma l’apprezzamento della comunità finanziaria per la gestione di rapporti trasparenti e affidabili, consolidando la fiducia del mercato nei confronti del Gruppo Hera e della sua strategia di crescita. Un patrimonio di relazioni a beneficio di tutti gli stakeholder” – ha dichiarato Jens Klint Hansen.

Dopo aver curato l’IPO di Hera nel giugno 2003, da gennaio 2010 Hansen è Direttore Investor Relations della multiutility con la responsabilità di definire, attuare e gestire le strategie di comunicazione e le relazioni con le istituzioni dei mercati finanziari.